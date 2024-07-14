　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行活動課程。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎夏日，夏令營活動紛紛展開，多半採室內有冷氣的教室舉行。然，於中壢區興東路上、桃園市小農手匠發展協會舉辦的「同濟永續夏令營」，上課的室內、外都沒有冷氣，戶外教室就在樹蔭、自然涼風吹拂下進行，因活動內容生活化、趣味化和多元化，吸引小朋友快樂的學習。

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

▲營長江恆毅(後排右二)和華岡同濟社校友擔任志工。（圖／小農手匠提供）

桃園市小農手匠發展協會理事長余孟芬14日表示，透過生活化、多元化課程的夏令營活動，讓孩子們可以藉由團體生活，改變不好的生活習慣，並探索新知、培養技能、結交新朋友。而「同濟永續夏令營」活動的緣起，起因於余孟芬大學就讀文化大學時，參加學校「華岡同濟社」，和一群年輕熱血的學長、學弟妹們，利用暑期擔任夏令營志工，結下善緣。

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

▲甘興德老師的茶席文化課程。（圖／小農手匠提供）

畢業後，大家各自忙碌事業、職場，不再有連繫，此次，卻因學長、也是此次活動「營長」江恆毅，臉書發現那年一起擔任夏令營志工夥伴，提出發揚昔日「華岡同濟社」做公益的精神，經由臉書的串連，從屏東、高雄、新北的「華岡同濟社」校友，在密集的籌備下，促成「同濟永續夏令營」活動的舉行。

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

▲「余媽媽有機菜園」是食農教育的最佳課堂。（圖／小農手匠提供）

「同濟永續夏令營」於7月10日展開迄14日，為期5天，免費參加。18名小朋友卻有逾18名的大朋友擔任志工。跨文化學習課程，由來自墨西哥的 Daniella老師，介紹了墨西哥文化中的經典活動-彩紙玩偶。從文化歷史到團隊分組DIY製作，充滿了歡笑和互動。

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

▲手搓三色湯圓

還有，探索茶席藝術文化。由蕙興樓茶文創館的甘興德老師、甘蕙嘉老師及黃志瑋老師，一同帶領孩子們在樹蔭下品茶，學習茶席的藝術和品嚐茶的獨特、認識自己品味的不同。甘興德老師是國內知名的茶藝家和陶藝家，其品茶的茶具皆是其親自製作，造型皆是獨一無二。

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

戶外設灶、燒柴火煮湯圓。

另外，了解米食文化，則由小農手匠協會理事黃兆睦夫妻，親自手作、手搓三色湯圓，並在戶外設灶、燒柴火煮湯圓，讓孩子們了解從產地到餐桌的知識，學會珍惜食物，享受美食。

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行

而夏令營週邊大片的「余媽媽有機菜園」則是食農教育的最佳課堂，以及大自然藝術DIY課程，志工老師向孩子們講解豐富的竹子和蝴蝶知識，並教他們用竹葉製作可愛的小船，還有折紙蝴蝶。儘管連日來，天氣炎熱，但營隊志工們認為，沒有冷氣吹，能在樹蔭下進行各種DIY學習活動，讓孩子們能靜心且專注，並且樂在其中，是難得也難忘的回憶。

ET快訊
快訊／桃園5車嚴重車禍　1死3傷
快訊／陳建州暫代PLG大位　親發聲了
給全美一個交代！眾院出手了
川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看
川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看
快訊／PLG震撼彈！　會長、執行長連袂請辭
快訊／黃瑋震遭毒駕撞死！　妻子發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

2024兒藝節藝起SHOW　永成戲院開演皮影戲、光影偶戲及懸絲偶戲

國民黨台南宣講國會改革　朱立倫：清廉是從政最重要的基礎

田園民宿結合藝文與公益　嘉義「茗謝光臨」開幕

「2024雲西海洋音樂季」啟動　重量級藝人與在地美食齊聚

空氣品質全國最優！花蓮智能化監控再創佳績　考核特優四連冠

荒廢園區重獲新生！林田山景觀房舍修復　雙獲優良農建工程

公私協力促社會正向　林內「教芋部」掛上「禮義廉恥」

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

東海「不認識Faker」全場震驚！　羅PD出題「遭製作組衝康XD」

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

2024兒藝節藝起SHOW　永成戲院開演皮影戲、光影偶戲及懸絲偶戲

國民黨台南宣講國會改革　朱立倫：清廉是從政最重要的基礎

田園民宿結合藝文與公益　嘉義「茗謝光臨」開幕

「2024雲西海洋音樂季」啟動　重量級藝人與在地美食齊聚

空氣品質全國最優！花蓮智能化監控再創佳績　考核特優四連冠

荒廢園區重獲新生！林田山景觀房舍修復　雙獲優良農建工程

公私協力促社會正向　林內「教芋部」掛上「禮義廉恥」

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

蹦闆罕同框老婆「她澄清不是為錢結婚」！遭禁止和某女網紅拍片...內幕曝光

快訊／桃園龜山5車嚴重車禍1死3傷！救難人員從變形車體救人

房子地段好「租金又便宜」　他加LINE一聊驚覺不對勁！新手法曝光

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

放寬罷樑案連署合格認定？　中選會駁斥：均採一致標準

快訊／國3和美段大貨車追撞！1駕駛重傷受困　外線車道回堵

每天用眼過度？營養師教吃3類「護眼營養素」　遠離藍光傷害

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

屏東酸菜魚撈出隱翅蟲！店員：是花椒

2024海安街道美術館開幕

退輔會主委嚴德發視導高榮台南分院

周湯豪鹿野高台熱氣球初體驗　直呼超驚豔

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

「酒國昆凌」遭控詐財　檢打臉起訴

南消四大辦理義消船艇專業訓練

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

桃園西瓜節採收日　頒發「我是西瓜王」大獎

南消一大隊關子嶺健走活動辦理防火宣導

2024職安周台南關子嶺健走勞工逗陣行

捷運幸福站立體停車場今起免費

台南水道博物館首支暑期營隊認識老市區

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

更多熱門

相關新聞

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單價離6字頭只差5千

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單價離6字頭只差5千

許多雙北市民被高房價擠壓，選擇到桃園置產，房市也隨著人口增長更加熱絡。東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，桃園區內擁有藝文特區、中路重劃區、經國重劃區和小檜溪重劃區，加上明星學校坐鎮為區域增添教育資源的優勢，小檜溪重劃區內預售新案開價單坪穩坐5字頭，去年7月住宅大樓平均單價落在45萬元，今年7月已來到50萬元，漲幅11％，漲勢相當兇猛。

桃園西瓜節採收日　頒發「我是西瓜王」大獎

桃園西瓜節採收日　頒發「我是西瓜王」大獎

桃園統領廣場鬼滅之刃主題遊行　籲遠離毒品

桃園統領廣場鬼滅之刃主題遊行　籲遠離毒品

國際獅子會300B5區就職　鄒秀鳳榮任第二屆總監

國際獅子會300B5區就職　鄒秀鳳榮任第二屆總監

基隆五師職涯探索夏令營　謝國樑盼技職教育推展更多元

基隆五師職涯探索夏令營　謝國樑盼技職教育推展更多元

關鍵字：

桃園夏令營多元學習無冷氣教室大自然藝術華岡同濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

病毒大爆發！　全家都中鏢

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面