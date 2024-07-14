體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

▲「同濟永續夏令營」樹蔭下進行活動課程。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎夏日，夏令營活動紛紛展開，多半採室內有冷氣的教室舉行。然，於中壢區興東路上、桃園市小農手匠發展協會舉辦的「同濟永續夏令營」，上課的室內、外都沒有冷氣，戶外教室就在樹蔭、自然涼風吹拂下進行，因活動內容生活化、趣味化和多元化，吸引小朋友快樂的學習。

▲營長江恆毅(後排右二)和華岡同濟社校友擔任志工。（圖／小農手匠提供）

桃園市小農手匠發展協會理事長余孟芬14日表示，透過生活化、多元化課程的夏令營活動，讓孩子們可以藉由團體生活，改變不好的生活習慣，並探索新知、培養技能、結交新朋友。而「同濟永續夏令營」活動的緣起，起因於余孟芬大學就讀文化大學時，參加學校「華岡同濟社」，和一群年輕熱血的學長、學弟妹們，利用暑期擔任夏令營志工，結下善緣。

▲甘興德老師的茶席文化課程。（圖／小農手匠提供）

畢業後，大家各自忙碌事業、職場，不再有連繫，此次，卻因學長、也是此次活動「營長」江恆毅，臉書發現那年一起擔任夏令營志工夥伴，提出發揚昔日「華岡同濟社」做公益的精神，經由臉書的串連，從屏東、高雄、新北的「華岡同濟社」校友，在密集的籌備下，促成「同濟永續夏令營」活動的舉行。

▲「余媽媽有機菜園」是食農教育的最佳課堂。（圖／小農手匠提供）

「同濟永續夏令營」於7月10日展開迄14日，為期5天，免費參加。18名小朋友卻有逾18名的大朋友擔任志工。跨文化學習課程，由來自墨西哥的 Daniella老師，介紹了墨西哥文化中的經典活動-彩紙玩偶。從文化歷史到團隊分組DIY製作，充滿了歡笑和互動。

▲手搓三色湯圓

還有，探索茶席藝術文化。由蕙興樓茶文創館的甘興德老師、甘蕙嘉老師及黃志瑋老師，一同帶領孩子們在樹蔭下品茶，學習茶席的藝術和品嚐茶的獨特、認識自己品味的不同。甘興德老師是國內知名的茶藝家和陶藝家，其品茶的茶具皆是其親自製作，造型皆是獨一無二。

▲戶外設灶、燒柴火煮湯圓。

另外，了解米食文化，則由小農手匠協會理事黃兆睦夫妻，親自手作、手搓三色湯圓，並在戶外設灶、燒柴火煮湯圓，讓孩子們了解從產地到餐桌的知識，學會珍惜食物，享受美食。

而夏令營週邊大片的「余媽媽有機菜園」則是食農教育的最佳課堂，以及大自然藝術DIY課程，志工老師向孩子們講解豐富的竹子和蝴蝶知識，並教他們用竹葉製作可愛的小船，還有折紙蝴蝶。儘管連日來，天氣炎熱，但營隊志工們認為，沒有冷氣吹，能在樹蔭下進行各種DIY學習活動，讓孩子們能靜心且專注，並且樂在其中，是難得也難忘的回憶。