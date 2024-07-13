桃園西瓜節採收日　蘇俊賓頒發「我是西瓜王」大獎

▲副市長蘇俊賓帶小禮物來謝謝指導他如何種西瓜的小老師邱宥橙同學。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024年桃園西瓜節收成日活動，13日於大園區溪海休閒農業區舉行。副市長蘇俊賓頒發「我是西瓜王」大獎，給前三名種出大西瓜的民眾表示，今年4月他在溪海的瓜田種下的西瓜，今天頂著烈日來採收，特別帶小禮物來謝謝指導他如何種西瓜的小老師邱宥橙同學。由於5月間曾經連日大雨，能夠存活的西瓜，格外珍貴，市價已經一斤37元。

▲頒發「我是西瓜王」大獎，給前三名種出大西瓜的民眾。（圖／市府提供）

蘇俊賓說，桃園沿海地區氣候地質適當，農民技術良好，所生產的西瓜深受大眾喜愛，溪海休閒農業區連續6年來，結合桃園西瓜特產與寓教於樂的西瓜節、食農體驗活動，建立了眾多的親子農遊客群，每年種西瓜活動，報名幾乎是秒殺。

▲桃園西瓜節採收日。（圖／市府提供）

市府農業局表示，溪海也是桃園花卉的生產重鎮，今年的西瓜節特別將食農體驗和花卉美景結合，種植象徵「自信、陽光、勇敢」的向日葵花田，讓遊客在體驗收成西瓜的樂趣時，也能在向日葵花叢中拍照打卡。

本次活動還邀請心燈啟智教養院院童及溪海國小師生參與，讓公益精神與食農教育向下札根，除了西瓜採收體驗外，還有辦理「我是西瓜王」、「西瓜猜重量」等趣味競賽，今年的西瓜節雖然因為氣候因素讓部分的西瓜重量不如以往，但是仍有不少遊客種出了令人驚艷的大西瓜。

今年的西瓜王是由一位杜小姐所種下的，重量達21台斤，第2、3名的重量也有19.8台斤和19台斤。此外還有辦理瓜瓜市集，讓遊客也可以品嚐在地風味特產。