桃園統領廣場熱血舉行鬼滅之刃主題遊行　呼籲遠離毒品

▲桃園統領廣場鬼滅之刃主題遊行，籲遠離毒品。（圖／擷取自統領廣場臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

FUN暑假，何處去？為爭取青少年消費族群，位於桃園火車站前的桃園統領廣場，規劃系列避暑行程，要為年輕朋友打造放閃浪漫聖地。其中，統領「浪漫紫色廊道」在1F展開愛情語錄，連日來，成為年輕朋友、消費民眾打卡拍照放閃熱區。

▲浪漫紫色廊道。（圖／統領廣場提供）

另外，桃園統領廣場系列避暑行程活動的「鬼滅之刃光刀快閃遊行」，與馬可多本部、聯新國際醫院共同舉辦，13日晚間於統領一至九樓展開遊行，眾多的Coser們熱血的各種造型裝扮，與大家一同抵抗藥魔鬼怪，呼籲大家遠離毒品，贏得身心健康。

▲▼桃園統領廣場鬼滅之刃主題遊行，籲遠離毒品。5樓聚日式鍋物，即日起至8/31日，穿指定服裝，到店吃鍋享優惠。（圖／擷取自統領廣場臉書）

除了反毒公益活動，統領廣場5樓聚日式鍋物，即日起至8/31日，女生穿著比基尼或運動內衣(可搭配罩衫)、男生穿比基尼或海灘褲、泳褲指定服裝，到店吃鍋享優惠。接著，親子放電活動「最萌小小全家一日店長活動」即日起迄7月25日受理4-10歲小朋友報名，7月27日舉行，限額10名，報名要快！

而迎接即將來臨的88節，統領廣場也舉行「畫出爸爸全面貌」親子一起來徵稿，期讓桃園統領廣場不僅是消費購物、親友聚餐的好去處，更透過系列具公益和親子聯誼性的避暑活動，展現統領的社會責任。