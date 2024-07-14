川普贏定了！遇襲爆血剷平白宮之路　共和黨：會有更多人投他

▲川普13日出席賓州造勢活動遇襲，但共和黨人卻認為此案將讓他的選舉勝算更高。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州遇襲，右耳被子彈擊中，臉上滿是血跡，現場還有2人死亡。儘管這起暴力事件震驚全國，但川普所屬的共和黨卻振奮不已，因為他們認為，槍擊案爆發後反而能讓川普重返白宮的道路更加順利。

據政治新聞網站Politico報導，威斯康辛州共和黨眾議員范奧登（Derrick Van Orden）在槍擊事件後表示，「川普在這次襲擊中倖存，他剛剛贏得了選舉。」紐約州聯邦眾議員德斯波西托（Anthony D’Esposito）也認為，邊境安全和經濟等議題已經讓「川普邁向勝利」，而這起襲擊「無疑會讓更多人想站出來投票支持他」。

川普在遭遇槍擊後，臉部和右耳全都布滿血痕，特勤局也迅速衝上前以肉身掩護，但川普起身後仍振臂高呼「奮戰、奮戰、奮戰」，點燃支持者的鬥志。田納西州共和黨眾議員柏謝特（Tim Burchett）預測，現場的血腥一幕比任何事更能激發基本盤的熱情，「奮戰完全可以變成他的競選口號」。

▲川普遭遇槍擊後仍揮拳高喊「奮戰」。（圖／達志影像／美聯社）

暗殺事件後，眾議院議長強生（Mike Johnson）誓言對此進行全面調查，「美國人民有權知道真相。我們將要求特勤局長齊特爾（Kimberly Cheatle）出席聽證會。」眾院監督委員會主席、共和黨眾議員柯默（James Comer）也計劃召開聽證會，探討特勤局在保護川普過程中的失誤及改進措施。

與此同時，不少共和黨人也拋出陰謀論，指責拜登批評川普的言論煽動了暗殺行動，喬治亞州共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）甚至聲稱，拜登曾說要把川普「置於靶心」，指他「下令」槍擊。猶他州眾議員李伊（Mike Lee）更與川普的前國家安全顧問發表聯合聲明，呼籲拜登下令撤銷對川普的聯邦指控，以「緩和政治緊張局勢」。

儘管共和黨內也有人對這次事件的影響持不同看法，但多數人認為，這起暗殺將進一步鞏固川普的支持基礎，並可能對11月的美選產生重大影響。