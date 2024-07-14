　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瞄準川普！「槍手趴屋頂」最後身影曝光　開火到斃命僅6秒

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，右耳受傷濺血，現場觀眾1死2重傷，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）已被擊斃。網路曝光的最新畫面顯示，他開火前就有民眾拍到他持槍趴在屋頂上的身影，也有目擊者通知現場維安人員，卻沒能阻止悲劇。

綜合美媒報導，克魯克斯在距離舞台約135公尺的小屋屋頂對川普開槍。TMZ取得一段畫面顯示，附近民眾在克魯克斯開火前就注意到他，放大一看清楚可見他趴在屋頂上看向前方，鏡頭外一名男性大喊，「他有槍！」還有一名女性驚慌喊著親友的名字，「過來這裡！」

影片開始約4秒鐘後傳出3聲槍響，停頓約3秒後又傳出5聲，過程僅短短6秒，可見鏡頭一陣晃動，現場尖叫聲此起彼落，人影紛紛竄逃。騷動過後民眾心有餘悸，口中喊著「有人中槍了」、「他X的發生什麼事」、「我的天」。

▲▼ 川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）

▲▼ 川普遇刺，狙擊手擊斃槍手。（圖／翻攝自X）

▲ 克魯克斯被特勤局狙擊手擊斃。（圖／翻攝自X）

目擊者梅瑟（Ben Macer）則向KDKA-TV指出，他當時站在圍欄邊，曾看見克魯克斯在距離川普約230至180公尺外的位置，從一棟建築屋頂爬到另一棟建築屋頂上，通知現場一名員警後，正要回到原本的位置時就傳出槍響，頓時一片混亂。

CNN分析，克魯克斯所在的屋頂距離川普約僅120至150公尺。FBI前外勤特務查孔（Bobby Chacon）指出，那裡可說是最完美的狙擊地點，「那座建築是最接近舞台且視野最清晰的地點。我很震驚他們竟然沒有派人在此守衛。」

ET快訊
川普案與中捷案「兇手有2共通性」！醫喊話台灣慎思：立院還在鬧
新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳尖叫：媽媽好燙！
最強綠葉！中村靖日「急性心臟衰竭驟逝」
蹦闆罕同框老婆　澄清不是為錢結婚
川普爆血仍高喊戰鬥！　澳媒：他會終結拜登政治生涯「重返白宮」
爆鄭文燦當議員就曾「收錢跑票」　詹江村：他差點被「拖去種」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普現場支持者早通報「有人拿槍」　FBI探員震驚：特勤局沒作為

肯亞貧民窟發現「至少7具」肢解女屍　當局憂邪教連環殺人

土耳其暴雨！女穿越積水道路觸電倒地　同伴救人雙雙喪命

川普爆血仍高喊戰鬥！　澳媒：他會終結拜登政治生涯「重返白宮」

瞄準川普！「槍手趴屋頂」最後身影曝光　開火到斃命僅6秒

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

給全美一個交代！眾院傳召特勤局長　聽證會解釋「刺殺川普未遂案」

川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

東海「不認識Faker」全場震驚！　羅PD出題「遭製作組衝康XD」

川普現場支持者早通報「有人拿槍」　FBI探員震驚：特勤局沒作為

肯亞貧民窟發現「至少7具」肢解女屍　當局憂邪教連環殺人

土耳其暴雨！女穿越積水道路觸電倒地　同伴救人雙雙喪命

川普爆血仍高喊戰鬥！　澳媒：他會終結拜登政治生涯「重返白宮」

瞄準川普！「槍手趴屋頂」最後身影曝光　開火到斃命僅6秒

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

給全美一個交代！眾院傳召特勤局長　聽證會解釋「刺殺川普未遂案」

川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

「5種人」不要穿拖鞋！醫示警　胖子也上榜

黃子韜認愛徐藝洋全網狂嘲！「嘴硬黑歷史被挖」遭酸：談個戀愛像拉稀

艾璞樂優質7局飆10K　味全靠不死三振1比0完封兄弟

川普現場支持者早通報「有人拿槍」　FBI探員震驚：特勤局沒作為

張奕生涯初登板最速148公里　生涯首K出爐但挨3安打失1分

川普案與中捷案「兇手有2共通性」！醫師喊話台灣慎思：立院還在鬧

山友滑倒扭傷求救　南投搜救隊頂大雨耗費近10小時救出

快訊／分科測驗「歷史、地理、公民」官方解答公布　7／29寄成績單

肯亞貧民窟發現「至少7具」肢解女屍　當局憂邪教連環殺人

遇粉絲店員請吃雪花冰！「大隻貪吃汪」趴櫃台眼神專注：快點啦～

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

她驗DNA多出22個手足　驚覺「亂倫親哥」崩潰

暗殺川普槍手長相曝：長髮白人男性

川普槍擊犯身分曝！賓州白人男性「年僅20歲」

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

即／槍響！　特勤局證實川普安全

川普右耳爆血　警消息人士：是被玻璃擊中

更多熱門

相關新聞

澳媒：川普將終結拜登政治生涯「重返白宮」

澳媒：川普將終結拜登政治生涯「重返白宮」

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，事件震撼全國。澳洲新聞網預計，這起槍擊案將對即將在11月到來的總統大選產生重大影響，終結拜登的政治生涯，同時讓川普重返白宮。

眾院傳召特勤局長　聽證會解釋刺殺川普未遂案

眾院傳召特勤局長　聽證會解釋刺殺川普未遂案

川普躲過暗殺　5大重點一次看

川普躲過暗殺　5大重點一次看

FBI前特務：川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！

FBI前特務：川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇關心川普

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇關心川普

關鍵字：

槍擊川普美國賓州事件

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

即／桃園龜山5車嚴重車禍　1死3傷

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝

川普造勢槍擊2人身亡

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面