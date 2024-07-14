瞄準川普！「槍手趴屋頂」最後身影曝光　開火到斃命僅6秒

#BREAKING: New video obtained by TMZ shows the shooter, reportedly identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, opening fire at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman can be heard yelling Crooks, what are you doing?! Get over here! pic.twitter.com/q3xiySmHSk — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 14, 2024

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，右耳受傷濺血，現場觀眾1死2重傷，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）已被擊斃。網路曝光的最新畫面顯示，他開火前就有民眾拍到他持槍趴在屋頂上的身影，也有目擊者通知現場維安人員，卻沒能阻止悲劇。

綜合美媒報導，克魯克斯在距離舞台約135公尺的小屋屋頂對川普開槍。TMZ取得一段畫面顯示，附近民眾在克魯克斯開火前就注意到他，放大一看清楚可見他趴在屋頂上看向前方，鏡頭外一名男性大喊，「他有槍！」還有一名女性驚慌喊著親友的名字，「過來這裡！」

影片開始約4秒鐘後傳出3聲槍響，停頓約3秒後又傳出5聲，過程僅短短6秒，可見鏡頭一陣晃動，現場尖叫聲此起彼落，人影紛紛竄逃。騷動過後民眾心有餘悸，口中喊著「有人中槍了」、「他X的發生什麼事」、「我的天」。

▲ 克魯克斯被特勤局狙擊手擊斃。（圖／翻攝自X）

目擊者梅瑟（Ben Macer）則向KDKA-TV指出，他當時站在圍欄邊，曾看見克魯克斯在距離川普約230至180公尺外的位置，從一棟建築屋頂爬到另一棟建築屋頂上，通知現場一名員警後，正要回到原本的位置時就傳出槍響，頓時一片混亂。

CNN分析，克魯克斯所在的屋頂距離川普約僅120至150公尺。FBI前外勤特務查孔（Bobby Chacon）指出，那裡可說是最完美的狙擊地點，「那座建築是最接近舞台且視野最清晰的地點。我很震驚他們竟然沒有派人在此守衛。」