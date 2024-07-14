川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊，耳朵受傷濺血。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日現身賓州造勢活動，但在台上話才講一半，槍手突然朝現場連開至少8槍，川普右耳受傷濺血的這一幕震驚國際社會。針對此案，以下為美聯社整理的重點。

川普狀況如何

川普競選陣營發言人Steven Cheung透過聲明表示，川普並無大礙，有前往醫療機構接受檢查。川普也在自有社群平台Truth Social 發文感謝特勤局以及所有執法部門，稱「我被子彈貫穿右耳的上緣。我聽到呼嘯而過的聲音、槍聲，然後立刻感覺到子彈撕裂我的皮膚……我流了很多血，所以立刻明白發生了什麼事。天佑美國！」

川普後來搭機前往紐澤西州，可自行步出專機，並向鏡頭揮手。

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV — Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024

誰負責調查

聯邦調查局（FBI）將主導調查，會與特勤局、地方與州執法部門聯手合作。FBI稍早表示，已確認槍手是企圖暗殺川普。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）與特勤局長齊特爾（Kimberly Cheatle）已向總統拜登進行簡報，馬約卡斯說，正與執法夥伴合作，會對此案做出回應與調查，「我們正與總統拜登、前總統川普以及他們的競選團隊接觸，採取一切可能錯失確保他們的安全」。

眾議院議長強生（Mike Johnson）也說，將對川普競選造勢集會襲擊事件進行全面調查，「美國人民有權知道真相」。

▲現場傳出槍響之後，安全人員立刻上前包圍保護川普。（圖／達志影像／美聯社）

槍手是誰

FBI證實槍手就是20歲賓州男性克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），是共和黨選民，但曾向民主黨團體進行小額捐款。另據CNN，他就住在匹茲堡郊區伯特利公園（Bethel Park），距離川普集會地點約56公里，2022年才從該校畢業，是這次美國大選的首投族。

事發當下，克魯克斯在附近高處朝造勢活動現場連續開槍，隨後遭特勤局擊斃。他53歲的父親馬修（Matthew Crooks）13日深夜接受CNN採訪時難掩震驚，稱他正努力搞清楚「到底搞什麼鬼」，和執法部門談話以前不願公開談論兒子的犯行。

▲槍手克魯克斯犯案後當場被擊斃。（圖／翻攝自X）

為何川普會在賓州城市巴特勒（Butler）

這是川普在共和黨全代會15日登場之前進行的最後一場造勢活動，賓州正是關鍵打選戰的州之一。

外界對槍擊事件的反應

民主黨與共和黨均慶幸川普無大礙，在槍擊事件發生約莫3小時之後，拜登發表公開談話，稱每一個人都必須譴責這次的暗殺未遂事件，「美國絕不容許這類暴力，我們必須團結一心譴責這類行為」。

另外，除了前總統歐巴馬、柯林頓等人發聲譴責，總統賴清德、英國新任首相施凱爾、加拿大總理杜魯道、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄等人均已對川普遇襲事件做出表態，譴責一切形式的政治暴力，祈禱川普能夠儘快康復。

▼川普遇襲後向支持者表示，絕不投降。（圖／達志影像／美聯社）