川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊,耳朵受傷濺血。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統川普13日現身賓州造勢活動,但在台上話才講一半,槍手突然朝現場連開至少8槍,川普右耳受傷濺血的這一幕震驚國際社會。針對此案,以下為美聯社整理的重點。

川普狀況如何

川普競選陣營發言人Steven Cheung透過聲明表示,川普並無大礙,有前往醫療機構接受檢查。川普也在自有社群平台Truth Social 發文感謝特勤局以及所有執法部門,稱「我被子彈貫穿右耳的上緣。我聽到呼嘯而過的聲音、槍聲,然後立刻感覺到子彈撕裂我的皮膚……我流了很多血,所以立刻明白發生了什麼事。天佑美國!」

川普後來搭機前往紐澤西州,可自行步出專機,並向鏡頭揮手。

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV