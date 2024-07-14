川普爆血仍高喊戰鬥！　澳媒：他會終結拜登政治生涯「重返白宮」

▲川普13日遭遇槍擊，澳洲新聞網認為，他遇襲後的「非凡形象」將助他重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，事件震撼全國。澳洲新聞網預計，這起槍擊案可能會對即將在11月到來的總統大選產生重大影響，終結拜登的政治生涯，同時讓川普重返白宮。

據澳洲新聞網報導，槍擊事件發生後，川普的右耳和右臉可見明顯血跡，而他的隨扈也在第一時間衝上台，用肉身護住川普，試圖將他立刻帶離現場。然而。78歲的川普卻在眾人的驚恐尖叫聲中，命令安全團隊「等一等」，還挑釁地高舉拳頭大喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」。

澳洲新聞網形容，川普高亢的吶喊聲除了點燃支持者的熱情，也注定這一場造勢活動將被寫入歷史，因為這是一個非凡的形象，並將對即將在11月舉行的總統大選產生重要變化。

報導稱，隨著總統選舉只剩倒數4個月，這場驚世駭俗的暗殺事件肯定會成為競選焦點，而人們也無可避免地會將川普遇刺後的反應與民主黨競選活動中的混亂，以及對現任總統拜登健康狀況的擔憂進行比較。

事件發生約兩個半小時後，拜登總統向全國發表講話，譴責這次對共和黨對手的暗殺企圖「極其病態」，同時也強調美國絕不會容忍這種暴力行為，呼籲全國團結。然而，澳洲新聞網認為，這可能同時也標誌著拜登政治生涯的結束，並剷平川普重返白宮的道路，還揚言「雖然中槍的是川普，但真正受到政治打擊的卻是現任總統拜登」。