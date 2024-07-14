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川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普右耳中彈流血，隨即被維安人員護送上車。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普遭到槍殺未遂，然而特勤局反狙擊手雖在第一時間就擊斃在看台對面屋頂的20歲槍手，但有2名前FBI特務卻對此表示質疑，認為槍手所在位置是一個「絕佳的狙擊點」，不但視野清晰，還非常接近舞台，但是特勤局卻沒有在此安排人力，認為維安上有明顯疏失。

根據CNN分析，20歲槍手所在的屋頂距離川普的位置大約只有120公尺至150公尺，FBI前外勤特務查孔（Bobby Chacon）表示，他對於維安人員沒有安排任何人力在槍手所在的屋頂感到驚訝，因為這個地點可以說是個最完美的狙擊地點。

他直言，「那座建築是最接近舞台且視野最清晰的地點。我很震驚他們竟然沒有派人在此守衛。」

▲▼川普槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲特勤局安排多名狙擊手，但卻沒有派人在槍手所在屋頂看守。（圖／達志影像／美聯社）

曾在FBI擔任2年反狙擊手的前特務摩爾（Steve Moore）同樣認為，槍手所埋伏的屋頂應該要有維安人員進行保護。他說，「那個屋頂無人監視、無人守衛，很有可能是維安計畫中的漏洞，又或者是執行上的疏失。」

摩爾表示，「特勤局可能已經規劃要看守這個屋頂，但可能在計劃或執行過程中出現了問題，導致最終無人在此。」

摩爾補充道，特勤局人員可能在案發前就已經接獲通報，知道槍手的位置，但是他的視野可能受到遮蔽，導致無法迅速動作。他直言，「你不能只是說，『哦，那裡有個人在屋頂上』，然後就開槍射擊，他們必須觀察、等待，直到看到武器。然而問題是在那個屋頂上，可能會有一堵矮牆把槍手擋住。」

摩爾也說，受到這次川普遇襲事件影響，未來特勤局的安全程序可能會發生重大改變，包括擴大警戒範圍和更仔細地保護集會場地。

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