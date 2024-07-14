川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

▲ 川普下機畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在競選造勢現場遭到槍擊，右耳濺血送醫治療後出院，搭機離開賓州後飛抵紐澤西州，發言人公開他下機的畫面，是他遇襲後首度露面，所幸身體看來並無大礙。

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV — Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024

川普競選團隊公關副主任馬丁（Margo Martin）14日凌晨在社群平台公開這段畫面，可見川普在紐澤西州紐華克機場自行步出專機，一手握著扶手，緩慢步行下樓梯，過程中還親切向鏡頭揮手。

這是川普遇刺後首度現身，距離槍擊案約經過6小時。馬丁在文中寫道，「堅強且強韌，他永遠不會停止為美國而戰。」

川普下機時前後各有一名隨扈，地面上還有多名持長槍的員警戒備。另據《天空新聞》，案發後紐約當局表示，已在全市各地增派警力，包括川普居住的川普大廈。市長亞當斯（Eric Adams）說明，此舉是為極度謹慎起見。

此前2名消息人士向CBS透露，川普車隊已於13日晚間離開巴特勒紀念醫院（Butler Memorial Hospital），原定行程是前往紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）住所，再出席於威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會。