川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

▲ 川普下機畫面。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國前總統川普13日在競選造勢現場遭到槍擊,右耳濺血送醫治療後出院,搭機離開賓州後飛抵紐澤西州,發言人公開他下機的畫面,是他遇襲後首度露面,所幸身體看來並無大礙。

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV