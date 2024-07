拍下「川普遇襲」歷史性畫面！　普立茲獎得主背景超狂

▲美國前總統川普於當地時間13日晚間,在賓州出席造勢活動時遭到槍手伏擊。(圖/達志/美聯社)

圖、文/CTWANT

美國前總統川普(Donald Trump)於當地時間13日晚間,在賓州出席造勢活動時遭到槍手伏擊,導致右耳中彈,臉上滿是鮮血,隨後在特勤人員掩護下撤離,過程中不忘振臂高呼「Fight!」成為這次事件的代表性畫面。消息曝光後,拍下這張照片的攝影師背景跟著曝光,他不僅曾獲普立茲獎,還是業餘格鬥選手。

川普遇刺消息引發國際關注,有網友在PTT貼出照片,只見川普耳朵濺血、右手握拳舉高、後面還有國旗,讓他忍不住驚嘆「這張照片的構圖你給幾分?有沒有機會得普立茲新聞獎?」原PO表示,該照片的拍攝者名叫伊凡•武奇(Evan Vucci),是美聯社的攝影記者,主要負責華盛頓特區的體育、軍隊和前總統等各種主題。

網友發現,武奇是2021年的普立茲獎得主,以喬治佛洛伊德案後的群眾運動相片得獎,當時有人拍到他在槍響後趕去取景的身影,且武奇並非普通的攝影記者,他曾在伊拉克當過戰地記者,平時興趣是綜合格鬥,外型十分壯碩,還是一名業餘的MMA運動員,甚至拿下了今年武其泛美巴西柔術比賽的銅牌。

▲武奇曾在伊拉克當過戰地記者,平時的興趣是綜合格鬥。(圖/翻攝自IG/evanvucci)

據了解,武奇出生於美國馬里蘭州,母親是一名秘書,父親則是警察,他在就讀羅徹斯特理工學院期間踏上了商業攝影之路。當時,武奇參加了攝影記者邁克爾威廉森的講座,對方的照片和生活給他留下了深刻印象,並改變了他的專業,專注於新聞攝影,在學期間開始為路透社拍攝運動照片。

2003年,武奇以自由攝影記者的身份踏入美聯社大門,最具標誌性的鏡頭之一來自伊拉克,當時他在巴格達與時任總統小布希(George W. Bush)一起出席新聞發布會。該記者會的目的是宣布簽署部隊地位協議,讓美軍繼續留在伊拉克。在記者會上,一名伊拉克記者向時任總統布希扔鞋子,這一幕剛好被武奇捕捉。

Republican presidential candidate former President Donald Trump raises his fist as he is rushed off stage after an assassination attempt during a campaign rally in Butler, Pa. @apnews pic.twitter.com/VoAYqRC4QV