拍下「川普遇襲」歷史性畫面！　普立茲獎得主背景超狂

▲美國前總統川普於當地時間13日晚間，在賓州出席造勢活動時遭到槍手伏擊。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

美國前總統川普（Donald Trump）於當地時間13日晚間，在賓州出席造勢活動時遭到槍手伏擊，導致右耳中彈，臉上滿是鮮血，隨後在特勤人員掩護下撤離，過程中不忘振臂高呼「Fight！」成為這次事件的代表性畫面。消息曝光後，拍下這張照片的攝影師背景跟著曝光，他不僅曾獲普立茲獎，還是業餘格鬥選手。

川普遇刺消息引發國際關注，有網友在PTT貼出照片，只見川普耳朵濺血、右手握拳舉高、後面還有國旗，讓他忍不住驚嘆「這張照片的構圖你給幾分？有沒有機會得普立茲新聞獎？」原PO表示，該照片的拍攝者名叫伊凡•武奇（Evan Vucci），是美聯社的攝影記者，主要負責華盛頓特區的體育、軍隊和前總統等各種主題。

網友發現，武奇是2021年的普立茲獎得主，以喬治佛洛伊德案後的群眾運動相片得獎，當時有人拍到他在槍響後趕去取景的身影，且武奇並非普通的攝影記者，他曾在伊拉克當過戰地記者，平時興趣是綜合格鬥，外型十分壯碩，還是一名業餘的MMA運動員，甚至拿下了今年武其泛美巴西柔術比賽的銅牌。

▲武奇曾在伊拉克當過戰地記者，平時的興趣是綜合格鬥。（圖／翻攝自IG／evanvucci）

據了解，武奇出生於美國馬里蘭州，母親是一名秘書，父親則是警察，他在就讀羅徹斯特理工學院期間踏上了商業攝影之路。當時，武奇參加了攝影記者邁克爾威廉森的講座，對方的照片和生活給他留下了深刻印象，並改變了他的專業，專注於新聞攝影，在學期間開始為路透社拍攝運動照片。

2003年，武奇以自由攝影記者的身份踏入美聯社大門，最具標誌性的鏡頭之一來自伊拉克，當時他在巴格達與時任總統小布希（George W. Bush）一起出席新聞發布會。該記者會的目的是宣布簽署部隊地位協議，讓美軍繼續留在伊拉克。在記者會上，一名伊拉克記者向時任總統布希扔鞋子，這一幕剛好被武奇捕捉。

Republican presidential candidate former President Donald Trump raises his fist as he is rushed off stage after an assassination attempt during a campaign rally in Butler, Pa. @apnews pic.twitter.com/VoAYqRC4QV — Evan Vucci (@evanvucci) July 14, 2024











