川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國前總統川普賓州造勢大會遇襲，他滿臉是血、振臂一呼的模樣反映出恐怖政治暴力的片刻，卻也很快就成了川普競選經典圖，已有人預測這張照片很快就會被神話化。

彭博和美國政治新聞網站POLITICO報導，川普這張被美國特勤局（Secret Service）人員團團圍住，後方有美國國旗飄揚的照片，已經成為社群媒體瘋傳和電視新聞狂播的畫面。

潛在的川普副手人選以及國會議員們都在社群網路分享相關照片，並貼文力挺川普。聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在社群網站X寫著「了不起」，並在下一行寫下「天佑總統川普」的字樣。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）同樣貼文表示：「我全力支持總統川普，並希望他早日康復。」

▲共和黨人認為，此案將讓川普的選舉勝算更高。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨員搶著分享相關照片的同時，部份把它拿來當作散布陰謀論的機會、升高政治緊張局勢。

聯邦眾議院議員葛林（Marjorie Taylor Greene）則在社群媒體寫說：「有人剛試圖暗殺總統川普。」她說：「今天每一滴血都要歸咎於民主黨和媒體。多年來，他們一直將他（川普）和他的支持者妖魔化。而今天，有人終於試著除掉我們美國優先（America First）的領袖和有史以來最偉大的總統。」

聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）貼文指出：「我們將克服並打倒惡魔！永不投降！」

▲川普受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

賓州造勢大會發生的槍擊事件，足以說明川普與總統拜登繼2020年大選之後的二度交鋒，是多麼的分歧、競爭是多麼的激烈。而這起事件也反映出目前政治言談中若隱若現的政治暴力感。

彭博與美國市調公司「晨間諮詢」（Bloomberg/Morning Consult）5月執行的民調早就顯示，搖擺州選民當中，有半數對選舉相關暴力事件憂心忡忡。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）在X貼文指出，川普這張血淋淋的照片將會成為「明天的每個頭條」。華府智庫「昆西研究所」（Quincy Institute）副所長帕西（Trita Parsi）則說，這張照片將成為「定義2024大選的影像」。

多份民調顯示，無論是全美還是關鍵州，川普都持續領先拜登。且民主、共和兩黨都認為，拜登6月底災難等級的辯論，有助川普的選情。