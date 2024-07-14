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川普造勢「看台濺血」一幕曝光　醫見男頭部中彈爆血CPR搶救

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日在造勢場合遇襲濺血，20歲槍手的目標不只鎖定川普，紐約郵報指出，槍手也朝毫無戒心的群眾開槍，造勢現場一名急診醫師立刻上前協助一名男性傷者，但此人的傷勢嚴重，頭部中彈、大量出血。

這名醫師戴著「讓美國再次偉大」的棒球帽接受CBS新聞採訪，但他的白色上衣早已沾滿鮮血。他透露，當時有聽到好幾聲槍響，起初以為是鞭炮，但後來才聽見其他人尖叫喊著有人中彈。

醫師隨即走到受傷男子身邊，但也發現此人頭部中彈、大量出血，卡在造勢活動會場的看台位置。在眾人協助之下，大家一起把受傷男子抬到別處，進行CPR搶救。

整起槍擊事件總計造成2人死亡，其中一人是槍手，另一人是成年男性，另有2名男子傷勢嚴重。現階段不清楚上述這名嚴重受傷的男子是否就是遭槍手開槍命中的死者。

▼整起槍擊事件總計造成2人死亡，包括槍手。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普13日在造勢場合遇襲濺血。現場混亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普13日在造勢場合遇襲濺血。現場混亂。（圖／達志影像／美聯社）

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