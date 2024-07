他1年前也遭「暗殺未遂」！　日相岸田文雄為川普發聲

▲日本首相岸田文雄為川普遭暗殺未遂一事發聲。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國前總統川普13日在造勢現場遭到槍手開槍暗殺未遂,他右耳中彈,另一名觀眾則因中槍身亡。同樣曾遭暗殺未遂的日本首相岸田文雄也在第一時間聲援川普。他說,「這是挑戰民主主義的暴力行為」,同時也祈禱川普能夠盡快恢復健康。

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普遭暗殺未遂。(圖/達志影像/美聯社)



根據《共同社》報導,岸田文雄14日針對川普在造勢活動上遭槍手暗殺未遂一事,在社群平台X(前身為推特)發文。他同時用英、日文寫道,「堅決反對挑戰民主主義的暴力行為。祈禱前總統川普能夠盡早恢復健康。」

We must stand firm against any form of violence that challenges democracy. I pray for former President Trump’s speedy recovery.



民主主義に挑戦する暴力には毅然と立ち向かわなければなりません。トランプ前大統領の一刻も早い回復をお祈りしています。