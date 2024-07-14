刺殺川普20歲槍手「竟是自家選民」　父受訪吐：不知在搞什麼鬼

▲ 克魯克斯犯案後當場被擊斃。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺，槍手身分被證實為20歲男性克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），公開紀錄顯示他是登記在冊的共和黨選民，但曾向民主黨陣營小額捐款，他的父親受訪時則稱，他還在了解「到底發生什麼事」。

CNN報導，克魯克斯住在匹茲堡郊區伯特利公園（Bethel Park），距離川普集會地點約56公里，據當地媒體及伯特利公園高中影片，他2022年才從該校畢業。

賓州選民資料庫一份名單顯示，克魯克斯投票時登記為共和黨選民，今年11月總統大選將首次達到投票年齡門檻。名單上的資料和他的姓名、年齡及住址相符，執法人員13日晚間已經出動搜索。

但聯邦選舉委員會紀錄指出，名為湯瑪斯．克魯克斯的捐款者曾於2021年17歲時向親民主黨的政治行動委員會「進步投票率計畫」（Progressive Turnout Project）捐款15美元（新台幣近500元）。

克魯克斯犯案後當場被擊斃，當時身上未攜帶任何身分證明，透過DNA等生物特徵才確認其身分。他53歲的父親馬修（Matthew Crooks）13日深夜接受CNN採訪時難掩震驚，稱他正努力搞清楚「到底搞什麼鬼」，和執法部門談話以前不願公開談論兒子的犯行。