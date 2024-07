議員親人也濺血！美國會全面調查川普槍擊　要求特勤局長出席聽證

▲ 川普濺血後仍向支持者高喊「戰鬥」!(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲,右耳被貫穿爆血,槍手當場被特勤人員擊斃。眾議院議長宣布, 國會將對這起槍擊展開全面調查,要求相關官員出席聽證會;還有一名議員透露,他的姪子也在現場被子彈劃傷濺血。

根據《天空新聞》,美國眾議院議長強生(Mike Johnson)發文表示,國會「將對今天的悲劇事件進行全面調查,美國人民有權知道真相」,「我們將要求特勤局局長奇特爾(Kimberly Cheatle)及國土安全部、聯邦調查局(FBI)相關官員盡快出席委員會聽證會」。

身為眾議院議長,強生是國會最資深共和黨人,也是美國總統第三順位繼承人。

BREAKING@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.



Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf