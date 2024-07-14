議員親人也濺血！美國會全面調查川普槍擊　要求特勤局長出席聽證

▲ 川普濺血後仍向支持者高喊「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，右耳被貫穿爆血，槍手當場被特勤人員擊斃。眾議院議長宣布， 國會將對這起槍擊展開全面調查，要求相關官員出席聽證會；還有一名議員透露，他的姪子也在現場被子彈劃傷濺血。

根據《天空新聞》，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）發文表示，國會「將對今天的悲劇事件進行全面調查，美國人民有權知道真相」，「我們將要求特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）及國土安全部、聯邦調查局（FBI）相關官員盡快出席委員會聽證會」。

身為眾議院議長，強生是國會最資深共和黨人，也是美國總統第三順位繼承人。

BREAKING@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.



Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf — Oversight Committee (@GOPoversight) July 14, 2024

據NBC，眾議院監督委員會（House Oversight Committee）主席柯默（James Comer）已正式發函要求奇特爾出席7月22日的聽證會，作為事件調查的一環，並在信中稱讚特勤人員保護川普、擊斃槍手及避免更多死傷的巨大勇氣。

川普執政時期曾擔任白宮醫師的共和黨眾議院傑克遜（Ronny Jackson）則向《福斯新聞》透露，他的侄子和一群親友前往參加集會，卻遭子彈劃傷，「他的頸部受到擦傷，一枚子彈劃破他的脖子，他在流血」。