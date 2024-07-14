川普右耳都是血！網細想1點好抖「槍手意圖很明顯」：誰敢演

▲川普臉上、耳朵都是血。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日在賓州出席造勢活動，不料在演說過程中，卻遭埋伏在外的槍手開槍暗殺，右側臉部、耳朵都是血。事件引發高度關注，不少網友也看傻眼「瞄頭就是要他死啊」、「打到耳朵還有人說是演的，真的是智商堪慮」。

川普在賓州造勢時，遭槍手暗殺未遂，右耳、右側臉部都是血，當時他還沒反應過來，只是覺得右耳不適，伸手摀臉蹲下。之後維安人員要將川普護送下台，他則不斷要隨扈「等一下」，還握拳舉手，向在場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！（fight! fight!）」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後就有網友在PTT的Gossiping板上，以「川普被槍擊不可能是演的吧」為標題發文，提到川普真的是差一點點，頭就被射到了，這應該不可能是演的。

貼文一出，不少網友也認為，「不太可能自導自演，這槍手明顯想爆頭」、「應該不可能故意瞄耳朵，頭晃動一下就G了」、「不可能演的，朝頭開槍的」、「打到身體還有討論空間，打頭太扯」、「打頭很難自導自演了啦」、「打頭真的太難演了，你當兵打靶都沒那麼準」、「瞄耳朵偏個幾公分就中頭了」、「打頭怎麼可能演？你以為槍很準嗎」、「你會找一個轟自己頭的槍手嗎」、「打頭的不可能演」、「打手腳喊演的就算了，打耳朵誰敢演」。

還有網友討論道，「命真大，偏幾公分就掛了」、「太勇了吧，還站著舉手」、「場上川粉們反應比想像中冷靜，沒失序」、「川普也是很會被拍，抓到時機還是要秀一波」。