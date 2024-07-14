川普遭槍擊！　回顧台灣政壇史選前兩起重磅槍擊案

▲ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國前總統川普13日出席賓州巴特（Butler）的造勢活動時，遭到槍手暗殺未遂。回顧台灣選舉史，也曾發生陳水扁的319槍擊案、連勝文的1126槍擊案，這兩件事件皆發生在選舉投票前一天，而被外界認為，直接影響了最終選舉的結果。

美國前總統川普在賓夕法尼亞州巴特市舉辦大型造勢活動時，遭到槍手暗殺未遂，除了川普本人受傷，現場多人遭到波及，同時造成1名觀眾死亡。而犯案槍手隨即遭到特勤局擊斃，詳細身分仍待釐清。

319槍擊案

2004年3月19日下午，台灣正處「總統大選投票前一天」，時任總統的陳水扁和副總統呂秀蓮爭取連任，但卻在臺南市金華路參加競選活動時，遭到槍擊，造成陳、呂二人分別腹部與膝蓋受傷，檢警專案小組經過偵查，鎖定開槍的嫌犯是陳義雄，但陳義雄卻在案發10天後溺斃在台南安平港，不過最終大選結果陳、呂連任成功，與國民黨正副總統候選人連戰、宋楚瑜，彼此得票率僅差0.228%。

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

此案至今被外界認為，直接影響了第11任正副總統選舉投票的結果，競爭對手連宋陣營更於敗選後，拒絕接受選舉結果。最終結果，因嫌犯死亡，於2005年宣布結案，全案予以不起訴處分，引起各方質疑真相至今還是撲朔迷離。

而319槍擊案的當事人前副總統呂秀蓮表示，民進黨政府保護民主人權，不會像過去國民黨執政時栽贓無辜，這樣結案她也不能接受，希望能重啟調查。

▼前副總統呂秀蓮呼籲，重啟319槍擊案調查工作。（圖／記者湯興漢攝）

1126槍擊案（連勝文槍擊案）

2010年11月26日晚間，台灣正處「五都選舉前一夜」，國民黨中央委員連勝文參加時任台北縣議會副議長陳鴻源的造勢晚會，但卻遭到幫派份子綽號「馬面」的林正偉槍擊，造成連勝文面部嚴重受傷，以及民眾黃運聖遭到流彈波及不治身亡。

▼連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

事發後，連勝文緊急送往台大醫院開刀，院方則發出新聞稿表示，連勝文的臉部傷口，是子彈從左上頷竇前下方進入後，經由兩側鼻腔及鼻中膈、右上頷竇、於顴骨後上方附近穿出，造成顴骨部分骨折，臉部左右的兩處傷口，均有因熱度及碎片造成的損傷。

此案也被外界認為，直接影響了2010年五都選舉的結果，舉辦造勢晚會的陳鴻源順利當選，而台北市長郝龍斌則大贏17萬票，藍營也一舉拿下台北、新北、台中三都。

而嫌犯林正偉則聲稱，因土地糾紛鎖定陳鴻源槍擊，最後卻認錯人誤傷連勝文，最終最高法院三審宣判，嫌犯林正偉，依殺人等罪，判處無期徒刑定讞。