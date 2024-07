川普槍擊犯身分曝光！賓州白人男性「年僅20歲」　犯案動機不明

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊,臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手,高喊「戰鬥」。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州一場造勢活動,豈料演說途中卻慘遭一名槍手爬上400英尺外的穀倉屋頂開槍射擊,右臉頓時鮮血直流,另一名民眾遭波及死亡,槍手被擊斃。如今,消息人士證實,向川普開槍的槍手,為一名住在賓州的20歲長髮男性。

根據《路透社》,美媒CNN記者透過社群媒體X發文,他在內文中引述消息人士的說法,稱槍擊案件爆發後,有5名美國高級執法官員透露,經過聯邦調查局(FBI)人員初步確認後,證實向川普開槍的槍手,為一名住在賓州的20歲男子。

CNN也指出,目前FBI尚未對外公開該名槍手的姓名。

The gunman who attempted to assassinate former President Donald Trump Saturday was identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks.https://t.co/9rk97HFWPE