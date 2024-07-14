川普槍擊犯身分曝光！賓州白人男性「年僅20歲」　犯案動機不明

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州一場造勢活動，豈料演說途中卻慘遭一名槍手爬上400英尺外的穀倉屋頂開槍射擊，右臉頓時鮮血直流，另一名民眾遭波及死亡，槍手被擊斃。如今，消息人士證實，向川普開槍的槍手，為一名住在賓州的20歲長髮男性。

根據《路透社》，美媒CNN記者透過社群媒體X發文，他在內文中引述消息人士的說法，稱槍擊案件爆發後，有5名美國高級執法官員透露，經過聯邦調查局（FBI）人員初步確認後，證實向川普開槍的槍手，為一名住在賓州的20歲男子。

CNN也指出，目前FBI尚未對外公開該名槍手的姓名。

The gunman who attempted to assassinate former President Donald Trump Saturday was identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks.https://t.co/9rk97HFWPE — Channel3 Now (@channel3nownews) July 14, 2024

不過根據美媒CNBC，美國FBI在經過調查後，認為槍手對於川普所存在的暗殺企圖，並沒有明確的動機。FBI調查人員羅傑克（Kevin Rojek）表示，目前當局尚未準備好公開死亡槍手的姓名，儘管已經初步確認槍手的身分。

根據美媒《紐約郵報》，其他消息人士則向《華盛頓郵報》透露，該名來自賓州20歲男子的姓名為克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），他被特勤局人員擊斃後，現場發現一把AR-15系列步槍，目前犯案動機仍未明。

據悉，槍手爬上穀倉屋頂，在向川普開槍後，便立刻遭到特勤局人員「爆頭擊斃」，現場一名川普支持者慘遭槍擊波及死亡，還有2名與會者身受重傷。

賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）透過X發文，證實在美國特勤局的保護和賓州警方的協助下，川普和其私人飛機已經離開賓州巴特勒地區，聯邦執法官員和賓州警方將針對川普槍擊事件和其他受害者進行調查。