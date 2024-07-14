　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普槍擊犯身分曝光！賓州白人男性「年僅20歲」　犯案動機不明

▲▼川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州一場造勢活動，豈料演說途中卻慘遭一名槍手爬上400英尺外的穀倉屋頂開槍射擊，右臉頓時鮮血直流，另一名民眾遭波及死亡，槍手被擊斃。如今，消息人士證實，向川普開槍的槍手，為一名住在賓州的20歲長髮男性。

根據《路透社》，美媒CNN記者透過社群媒體X發文，他在內文中引述消息人士的說法，稱槍擊案件爆發後，有5名美國高級執法官員透露，經過聯邦調查局（FBI）人員初步確認後，證實向川普開槍的槍手，為一名住在賓州的20歲男子。

CNN也指出，目前FBI尚未對外公開該名槍手的姓名。

不過根據美媒CNBC，美國FBI在經過調查後，認為槍手對於川普所存在的暗殺企圖，並沒有明確的動機。FBI調查人員羅傑克（Kevin Rojek）表示，目前當局尚未準備好公開死亡槍手的姓名，儘管已經初步確認槍手的身分。

根據美媒《紐約郵報》，其他消息人士則向《華盛頓郵報》透露，該名來自賓州20歲男子的姓名為克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），他被特勤局人員擊斃後，現場發現一把AR-15系列步槍，目前犯案動機仍未明。

據悉，槍手爬上穀倉屋頂，在向川普開槍後，便立刻遭到特勤局人員「爆頭擊斃」，現場一名川普支持者慘遭槍擊波及死亡，還有2名與會者身受重傷。

賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）透過X發文，證實在美國特勤局的保護和賓州警方的協助下，川普和其私人飛機已經離開賓州巴特勒地區，聯邦執法官員和賓州警方將針對川普槍擊事件和其他受害者進行調查。

ET快訊
黃子韜爆「城堡＋滿山粉紅花」求婚徐藝洋！　戀情瘋傳4年時間軸
快訊／川普遇刺後首度現身！　自行步出專機
FBI證實「槍手企圖暗殺川普」　認了聽見槍響才知有槍手
江坤俊「消瘦」現身機場！　身旁不見妻女
「逃過暗殺」美總統、候選人一次看！　他子彈卡胸口繼續演說
川普右耳都是血！　網細想1點好抖「槍手意圖明顯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女伴愛愛不滿意「3大問題曝光」　應召女郎：一堆男人體位做錯

川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

CNN曝「川普早就擔心被暗殺」　遇襲後向支持者發誓：絕不投降

FBI證實「槍手企圖暗殺川普」　認了聽見槍響才知有槍手

暗殺川普位置圖曝！　槍手135m外「爬屋頂開火」秒被擊斃

川普槍擊犯身分曝光！賓州白人男性「年僅20歲」　犯案動機不明

蜜蜂闖駕駛室！日JR司機被螫傷　「開一半手發麻」緊急就醫

群眾喊「他有槍」後槍響狂傳　川普造勢現場眾人竄逃畫面曝光

「逃過暗殺」美總統、候選人一次看　他子彈卡胸口繼續演說

川普造勢槍擊驚險倖存　馬斯克質疑特勤人員「慢半拍」：應引咎辭職

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

女伴愛愛不滿意「3大問題曝光」　應召女郎：一堆男人體位做錯

川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

CNN曝「川普早就擔心被暗殺」　遇襲後向支持者發誓：絕不投降

FBI證實「槍手企圖暗殺川普」　認了聽見槍響才知有槍手

暗殺川普位置圖曝！　槍手135m外「爬屋頂開火」秒被擊斃

川普槍擊犯身分曝光！賓州白人男性「年僅20歲」　犯案動機不明

蜜蜂闖駕駛室！日JR司機被螫傷　「開一半手發麻」緊急就醫

群眾喊「他有槍」後槍響狂傳　川普造勢現場眾人竄逃畫面曝光

「逃過暗殺」美總統、候選人一次看　他子彈卡胸口繼續演說

川普造勢槍擊驚險倖存　馬斯克質疑特勤人員「慢半拍」：應引咎辭職

桑切斯首度進明星賽！　費城人8球員入選創隊史紀錄

女伴愛愛不滿意「3大問題曝光」　應召女郎：一堆男人體位做錯

暱稱「地藏、陳冠吸」！警扮修路工人埋伏　2毒販1收押1交保

女星整復被弄骨折⋯網巧遇「她健步如飛」！鄭靚歆怒了：誰那麼無聊

川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

獨／口罩男回高雄！涉林士傑案證據不足　父母連夜接回但未返家

未來之星賽相隔8年有台灣球員　李灝宇替補上陣

CNN曝「川普早就擔心被暗殺」　遇襲後向支持者發誓：絕不投降

新北第7家！壽司郎「板橋首店」籌備中　高雄也要開出第6家

不是八大！她激推「1職業」爽賺萬元小費　網揭真相：看運氣

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普造勢槍擊2人身亡

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

暗殺川普槍手長相曝：長髮白人男性

川普槍擊犯身分曝！賓州白人男性「年僅20歲」

即／槍響！　特勤局證實川普安全

川普造勢現場遭槍擊！　白宮：拜登已聽取簡報

快訊／川普遭暗殺倖存首發聲：天佑美國！

更多熱門

相關新聞

特勤幹員「肉身護川普」不怕死嗎？網：錢給很多

特勤幹員「肉身護川普」不怕死嗎？網：錢給很多

美國前總統川普13日出席賓州造勢活動時，遭到槍手暗殺未遂，右耳被貫穿爆血，槍手當場被特勤人員擊斃，有網友指出，川普被槍擊後，一票特勤局的幹員往台上衝包圍住川普，一路護送到保母車上，發現特勤人員似乎只穿著西裝，僅只有一、兩個人有穿防彈軍事裝備，驚呼「怎麼敢當人肉盾牌？」貼文掀起熱論。

川普造勢現場遇槍擊　比特幣聞訊上漲逾2%

川普造勢現場遇槍擊　比特幣聞訊上漲逾2%

川普右耳都是血！網點出1關鍵：誰敢演

川普右耳都是血！網點出1關鍵：誰敢演

川普遭槍擊！　回顧台灣政壇史選前兩起重磅槍擊案

川普遭槍擊！　回顧台灣政壇史選前兩起重磅槍擊案

中鋼台電考試爆舞弊「錄取收百萬」　主謀判4年半

中鋼台電考試爆舞弊「錄取收百萬」　主謀判4年半

關鍵字：

北美要聞川普槍擊暗殺美國總統槍手

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普造勢槍擊2人身亡

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

病毒大爆發！　全家都中鏢

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面