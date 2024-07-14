群眾喊「他有槍」後槍響狂傳　川普造勢現場眾人竄逃畫面曝光

▲川普遇襲事件發生後，安全人員檢查場地。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日遇襲爆血震驚各界，依據現場民眾拍攝到的畫面，正當川普在台上講話時，有人大喊「他有槍」、「他在屋頂上」，接著就傳出陣陣槍響。

福斯新聞報導，川普造勢會場的部分群眾在槍手開槍之前，就發現有人持槍，接著旁邊一票人瞬間受到驚嚇，四處逃跑尋找掩護，場面混亂。

WATCH: New video shows people trying to warn police before gunman opened fire at Trump rally pic.twitter.com/ESdRsGroBF — BNO News (@BNONews) July 14, 2024

這段畫面的背景聲音就是川普在台上說話，但影片開始沒幾秒，就有民眾大喊「他有槍」、「槍手」、「他在屋頂上」，接著眾人開始尋找掩護逃命。還有民眾向其他人大喊，不要靠近槍手所在的建築物。現場連續傳出多聲槍響，數秒之後，槍手被制伏。有人提到，「他死了，他們一槍爆了他的頭。」

消息人士透露，射殺川普未遂的槍手稍早已被特勤局人員擊斃。當時該名槍手手持步槍爬上附近屋頂作為制高點，並開槍攻擊。這棟建築距離舞台約150公尺，消息人士則向《美聯社》透露，執法人員在現場找到一把AR型步槍。

該起槍擊案造成包含槍手在內2人死亡以及多人受傷，其中有2人為重傷。根據BBC採訪，有多名川普支持者早在槍擊前就已經發現不對。當時他們看到一名可疑的人爬上附近建築的屋頂，且能清楚地看到他手持步槍。於是他們試圖向附近警察說明並指認該名可疑男子，但是警察「似乎不知道發生了什麼」。

目擊者表示，持槍男子槍擊前在屋頂上停留了「3到4分鐘」，隨後他們便聽到連續5聲槍響。