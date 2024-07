群眾喊「他有槍」後槍響狂傳　川普造勢現場眾人竄逃畫面曝光

▲川普遇襲事件發生後,安全人員檢查場地。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統川普13日遇襲爆血震驚各界,依據現場民眾拍攝到的畫面,正當川普在台上講話時,有人大喊「他有槍」、「他在屋頂上」,接著就傳出陣陣槍響。

福斯新聞報導,川普造勢會場的部分群眾在槍手開槍之前,就發現有人持槍,接著旁邊一票人瞬間受到驚嚇,四處逃跑尋找掩護,場面混亂。

