酒國昆凌遭控詐財堅稱「付出真誠感情」　檢打臉起訴

▲張女堅稱自己與對方是正常交往關係，但檢方調查後不採信，依詐欺罪嫌將她起訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，號稱「酒國昆凌」，多年前因涉詐騙富商數千萬元，因與富商和解獲判緩刑2年確定。今年3月間她又被1名台商指控詐財，當時張女緊急開記者會欲澄清，卻一度放鳥媒體未到場，事後稱自己「跟對方是正常交往關係，真誠付出情感」，但案經台中地檢署調查，認定張女涉嫌詐騙38萬餘元，依詐欺罪嫌將她起訴。

綽號「保羅」的台商（46歲）今年3月向周刊爆料，他今年初在包養網上認識張女，張女向他誆稱自己是前台中議長張清堂的乾妹，又說因母親罹癌，需要高昂的醫療費用，在聲淚俱下的攻勢下，他不疑交付，但後來張女卻陸續盜刷他的信用卡，且醫療費也未交還，認為遭到詐騙，憤而到派出所提告詐欺。

張女事後於3月5日召開記者會欲澄清，卻未到場，讓在場媒體面面相覷，張女委任律師當時說，張女前晚因服用安眠藥物，精神狀況不佳臨時喊卡；隔天張女再舉行記者會，這次有到場，她強調「本人與保羅先生交往過程真誠付出情感，亦肯認保羅先生對本人應該待以真情」，交往期間她確因家用急需，向保羅商借現金前後約 40 萬元，他曾一再表達借款會全額返還，彼此都有 Line 可以證明，絕非詐騙，「此部分將來經司法程序，必能還本人清白。」

檢方調查，張女於今年1月16日透過「Sugerbook」包養網結識古姓商人（即保羅），於2月1日佯稱母親住院需要醫療費用，向古拿了23萬元；2月5日佯稱租屋須支付租金及仲介費，拿了15萬7500元。

古男還指控，張女2月3日佯稱照顧生病母親壓力大、想買貓陪伴，又拿5萬元；2月4日稱想購買寵物商品、洗車，拿6萬餘元，並盜刷信用卡3萬餘元。

張女則於警詢時辯稱，她跟古是男女朋友，古出的錢都是古要給她的，當時雙方沒有吵架時，對方都說不用還錢，後來吵架了，古才要求她還錢，她並沒有詐欺等語。

檢方認為，張女基於詐欺取財之意，陸續以上述手法詐騙古男，使古分別陷於錯誤，把錢交付給張，後因古要求張女還款未果，始知受騙，而古男警詢時與相關證人指述的情節大致相符，且古男曾查詢內政部警政署反詐騙諮詢專線、報警紀錄、Line對話紀錄及銀行帳戶交易明細等證據，張女所辯顯是卸責之詞，不足採信。

張女稱母親治療費與房租、仲介費等38萬餘元部分，檢方依詐欺罪嫌起訴；古男指控買寵物商品、盜刷信用卡的部分，檢方認為張女是否有施用詐術之行為，以及古男是否因此陷於錯誤，無法證明，不另為不起訴處分。