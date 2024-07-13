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應徵教練不成！莽男開車衝進「館長」健身房...殺人未遂罪起訴　

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林姓男子駕駛小貨車衝撞成吉思汗健身房，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將他起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市31歲林姓男子6月12日駕駛小貨車衝撞成吉思汗健身房台中旗艦店，案後遭逮辯稱「沒想這麼多」，檢方複訊後依殺人未遂及毀損罪嫌向法院聲押獲准；近日檢方偵結，查出他曾用手機傳訊給「館長」陳之漢想應徵健身教練，但未獲回應，竟開車衝撞健身房，認定他有不確定殺人故意，依殺人未遂罪嫌將他起訴。

檢警調查，林男今年5月曾到「館長」位於台中市北屯區的健身旗艦店應徵工作未果，又用臉書傳訊給「館長」仍未獲回應；6月12日，林男的許姓友人租了一輛小貨車，請林男幫忙載廢棄物變賣，但林男疑對於應徵工作沒下文耿耿於懷，當晚7時許竟駕車衝撞健身房。

▲館長健身房「成吉思汗」晚間遭貨車衝撞。（圖／黑豪家族提供）

▲今年6月12日館長健身房「成吉思汗」晚間遭貨車衝撞。（圖／黑豪家族提供）

警方獲報到場逮獲林男，檢方複訊後依殺人未遂、毀損等罪嫌將他聲押獲准。檢方訊時，林男僅坦承毀損，否認有殺人、恐嚇，辯稱他當時有看周圍一下，沒有想這麼多，但檢察官根據同車的許姓友人證詞，以及調閱健身房監視器，並從扣押的林男手機中，查出林男案發前曾傳訊給「館長」，但未獲回應。

檢方近日偵結，認林男涉犯殺人未遂、恐嚇及毀損等罪嫌，從重依殺人未遂罪嫌將他起訴。

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