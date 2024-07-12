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屋馬、老井、激旨都來了！第2屆台中鍋烤節7／15起跑　加碼抽汽車

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中鍋烤節7月15日登場，各家業者摩拳擦掌，推出優惠吸客搶冠軍。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

2024台中鍋烤節7月15日起跑，今天市府舉辦記者會，各家知名燒烤、燒肉、火鍋業者齊聚，不僅拚氣勢、也比人氣，現場熱鬧滾滾。市長盧秀燕表示，今年活動除送出300組萬元抵用券，為慶祝首屆活動開紅盤，今年更將加碼汽車一輛，歡迎民眾到台中吃美食、抽大獎。

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

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▲去年巷弄美食組冠軍激旨燒鳥今年鎖定金饗獎，也推出優惠活動，吸引饕客前往。（圖／記者游瓊華攝）

去年鍋烤節大受好評，但今年遊戲規則有所改變，冠軍店家無法參加十大票選活動，去年巷弄美食冠軍、台中串燒扛霸子激旨燒鳥也現身記者會，執行長曾建榮表示，雖然無法參加十大票選，但鎖定金饗獎等，歡迎大家到逢甲夜市吃串燒、聽音樂。

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中在地人口袋名單的老井燒肉，近年積極展店，今年首度參加鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

台中市政府統計，今年鍋烤節「十大火鍋燒烤店家票選」已超過570家業者響應，當中不乏新生力軍加入，包括在地台中人口袋名單的老井燒肉、可以欣賞大台中夜景的乳牛牧場景觀餐廳等都入列。

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

▲乳牛牧場景觀餐廳響應活動再加碼，來店用餐並完成指定任務，即享加碼好禮。（圖／記者游瓊華攝）

台中市長盧秀燕表示，台中「三步一鍋、五步一烤」，估算台中鍋烤業者家數共約1,400家，去年創造營業額約189億元，業績提升達3成，成功塑造「鍋烤之都在台中」名號，今年市府決定繼續與店家並肩拚經濟。

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

▲這一鍋集團旗下包括這一鍋、燒肉同話、這一小鍋通通加入10大票選行列。（圖／記者游瓊華攝）

經發局長張峯源表示，今年「十大火鍋燒烤店家票選」同樣以火鍋及燒烤兩大類，再分為「品牌」及「巷弄美食」，合計共4組，民眾每組每日可投3至5票。市府將分批抽出300組萬元鍋烤券，投越多中獎機會越多；另為鼓勵店家衝刺拉票，市府將在票選活動中段發布「領鮮獎」，也為下半場比賽加溫，歡迎所有業者祭出優惠衝票數，為最後總冠軍火力全開。

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中燒肉霸主屋馬氣勢驚人，團隊近50人到場助陣。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中鍋烤節。（圖／記者游瓊華攝）

▲24小時營業不間斷的萬客什鍋也來參賽。（圖／記者游瓊華攝）

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