《選罷法》修法藍綠版本一次看！　國民黨連署過程更加嚴「避造假」

▲《選罷法》修法藍綠版本一次看。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨日通過國民黨團提案的《公職人員選舉罷免法》連署加嚴修法逕付二讀，遭民進黨批評是實質閹割公民的罷免權。國民黨今（13日）特別在臉書上比較藍、綠版本《選罷法》修法，強調國民黨修法就是要讓連署過程更加嚴謹、避免造假，呼籲民進黨不要造謠。

國民黨指出，國民黨團針對提案修法《選罷法》，主要目的就是為了讓過程更加嚴謹、避免造假，也希望真正的民意，能夠完全展現在政治場域中。然而，日前民進黨團全體委員二度以暴力手段，入侵內政委員會會議室，霸佔主席台，更以暴力手段攻擊在野黨立委，「阻撓公開討論」、「没收理性審查」，7月12日的逕付二讀，只是期盼朝野可以回歸理性討論，完善選罷制度。

國民黨指出，國民黨提案內容，罷免連署時比照總統、副總統候選人連署，「提供連署人身分證正反面影本及發證日期」，以杜絕少數特定有心人士之大量抄寫、死人連署、拿名冊抄寫個資等行為；而民進黨提案內容是指罷免案提議、連署應依規定填國民身分證統一編號外，還需附身分證「發證日期」。

國民黨再指，況且，民進黨立委吳秉叡7月2日提出選罷法修法版本後，卻又火速撤案，難道是總統賴清德在背後指使，縱容連署造假？而這樣只證明，民進黨儼然是將修法當兒戲、政治工具，隨意修法而無長治久安的考量。

國民黨強調，他們支持、鼓勵吳秉叡重新提案，讓法案逕付二讀、共同審查，避免發生罷免造假事件，呼籲民進黨切勿造謠、企圖以罷免制度的缺漏，進行不當的政治對立及動員，浪費社會及政府有限的資源及預算。