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比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

▲鄭文燦、柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦涉貪，郭正亮爆料「下一個重點是柯文哲」。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌「華亞科技園區土地開發案」收賄，兩度交保1200萬元，目前仍裁定羈押禁見，而外界也質疑總統賴清德在整肅前朝，大刀砍「死亡筆記本」更外傳蔡英文在名單之中，對此，前立委郭正亮直言，往上查到蔡沒任何好處，下一個重點是柯文哲，「不只核彈，等於是炸到整個民眾黨。」

鄭文燦57歲生日當天涉貪爆開來，先後以500、1200萬元交保，檢方提出第二次抗告，並提出鄭與施姓秘書的LINE訊息，讓法官認定鄭犯嫌重大且有逃亡、串證之虞裁定羈押禁見。

對於外界質疑賴清德整肅前朝「可以會有下一位」，郭正亮在政論節目《張雅婷辣晚報》說，「這沒有什麼下一位，這個案子是死案」，如果繼續查下去，桃園議員可能要倒1/3，是多大的震盪，「你認為賴清德會這樣做嗎？」

郭正亮還說，張善政是桃園現任市長，「他為何不協助來查弊案？」坦白說後面就是國民黨自己的問題了，「在野黨有沒有能力，逼檢調動手」，以民進黨的立場是不會動的，「賴清德已經達到目的，把他的對手打倒了。」

郭正亮指出，賴清德只在意擋他政治路的人，桃園弊案擴大往上查到蔡英文，對他有什麼好處？郭也分析，蔡英文已經不在位子上，對他不構成威脅，英系也不敢跟賴清德硬碰硬，這就考驗著國民黨揭開弊案的能力，讓檢調不得不查。

節目中，郭正亮更提到「下一個重點是柯文哲」，他個人認為「現在不好說啦，以後就知道，一定比鄭文燦還嚴重」，更語帶保留強調「不只核彈，等於是炸到整個民眾黨。」

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