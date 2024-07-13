修《選罷法》黃珊珊慘遭出征！　網怒：連署附身分證影本＝提高門檻

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白昨（12日）聯手將《選罷法》加嚴連署的修法提案逕付二讀，而民眾黨立委黃珊珊之前在臉書強調，民眾黨的一貫主張，就是「反對提高連署門檻、支持嚴謹連署程序」。不料，網友們對這樣的說法，似乎不領情，並質疑，修法「連署須附身分證影本」，不就是在支持提高門檻？

黃珊珊提到，之前台灣民眾黨表明反對提高罷免門檻，所以，立法院國民黨團己經放棄提案，現在提出「連署附身分證影本」的修正案，是為了「加嚴罷免程序」，這也是台灣民眾黨的主張，且與民進黨立委吳秉叡先前提出又撤案的「連署須填寫身分證發證日期」的提案精神是一樣的目的。

黃珊珊強調，「反對提高連署門檻、支持嚴謹連署程序」是台灣民眾黨一貫的主張。她接著點出，立法院內政委員會已經停擺二次，所以，《選罷法》修法逕付二讀後，接下來就有一個月時間進行協商程序。

此外，黃珊珊說明，接下來一個月的時間，立法院有機會可以具體討論如何嚴謹規範罷免連署的方式，不應再發生「死人連署、樁腳名冊的抄寫比賽」，確認連署人真實意願和避免代寫、代抄。

黃珊珊直言，「反對假連署」應該是全民共識，不過，讓她不解的是，吳秉叡撤回原本的提案，民進黨又拒絕改善連署程序的亂象，難道要繼續鼓勵連署作假？拿名冊抄也視而不見？「執政者不想改革，混淆是非，也是令人嘡目結舌！」

然而，網友們對於黃珊珊的解釋並不領情，接連開嗆，「黃國昌十年前就反對提供身分證印本提高難度」、「提供身分證正反面影本，就是變相提高罷免門檻啊！」、「罷免機制可以更完善，但不是只有提供身分證才能解決」、「太好笑了！原來還可以這樣凹，我也是服了」。對此，黃珊珊則於留言區回應，不必故意扭曲。