藍白委提新住民基本法藏一「貓膩」　吳思瑤：觸動最敏感的國安神經

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（12日）朝野協商新住民權益的法案，歷經3小時討論，過程中光是法案名稱、專責機構設置都爭議不斷，白委麥玉珍所提修正動議也被質疑以基本法位階，偷渡陸配取得身分證相關程序，最終，藍白都未再堅持，順利完成協商。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，麥玉珍的提案大剌剌觸動最敏感的國安神經，就是陸配也可以因此適用外配的規定，入籍年限由6年改4年，如果通過，爾後陸配的權利義務，陸委會就管不到了。

朝野黨團本會期多次協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」等草案，但從法案名稱、保障對象到專責機構如何設置等，朝野之間都出現意見分歧。

吳思瑤表示，這個會期一開始，國民黨發動要將陸配入籍年限6年縮4年，要修《兩岸人民關係條例》。當時社會群起反制，還有醫師發動連署，在民意沸騰下，國民黨暫時收手。會期末換民眾黨出手了。假照顧新住民之名，要偷渡「縮短陸配入籍年限」之實。這次，不修《兩岸條例》，改由制定《新住民基本法》下手。

吳說明，民進黨主張訂定《新住民權益保障法》，是作用法，才能直接產生實質法律效力，快而有效保障新住民權益。藍白卻一直堅持要《新住民基本法》，麥玉珍更提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文。

吳思瑤指出，新住民包括一般外配、港澳&陸配，其中陸配高達65%。民眾黨要透過更高位階的「新住民基本法」，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕取代《兩岸條例》對陸配的管制規定。麥玉珍的提案大剌剌觸動最敏感的國安神經，就是陸配也可以因此適用外配的規定，入籍年限由六年改四年。

對於昨日協商討論，吳思瑤補充，民眾黨在「新住民基本法」入法明定要成立「新住民委員會」，將成為以陸籍身分人士（依據新住民人口比例組成）主導的政府單位，跟「陸委會」平起平坐。如果通過，台灣對陸籍人士的法律秩序都將被破壞，爾後陸配的權利義務，陸委會就管不到了。

吳思瑤指出，從法制面、組織面、再到預算面一舉攻破，假照顧新住民之名，行分裂國家之實？轉了個彎，但殊途同歸。藍白分裂國家的意圖，永遠在蠢蠢欲動。所幸在朝野協商中踢爆這樣的意圖，強力反對，擋下了。