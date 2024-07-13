新住民權益保障法獲朝野共識「擬設新住民司」　預計下周一院會三讀

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜12日召集朝野協商新住民權益的法案，歷經3小時討論，過程中光是法案名稱、專責機構設置都爭議不斷，白委麥玉珍所提修正動議也被質疑以基本法位階大開後門，偷渡陸配取得身分證縮短年限等相關作為，最終，法案確定名稱為「新住民權益保障法」，在野黨立委在名稱、保障對象、專責機構等都未再堅持。該案預計下周一院會三讀。

朝野黨團本會期多次協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」等草案，但從法案名稱、保障對象到專責機構如何設置等，朝野之間都出現意見分歧。

討論過程中爭點包含，藍委邱鎮軍提出的「新住民基本法」，主張政府對來自不同國籍或地區的新住民應一律平等，「包括取得身分證時間」；白委麥玉珍提出修正動議，條文中增加了「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。但有綠委指出，基於基本法的法律位階高於條例，若按照民眾黨基本法的版本通過，就是為縮短中國人民取得台灣身分證年限取得法源。

綠委蘇巧慧不滿表示，明明訂定權益保障法就能夠讓新住民的權益有專責的主管機關負責，也更能夠準確的達到我們此次立法的目的。但民眾黨一再強調要立新住民「基本法」，以盲目的平等，罔顧兩岸特殊性，等於是以基本法的位階，為中國人偷渡福利。

民眾黨立委黃珊珊則連忙解釋，台灣很多行政措施對歐美人士、東南亞人士及中配有明顯的差別待遇，這是黨團提案原因，但並不會堅持。經朝野協商後，在民眾黨團退讓下，相關爭議條文並未入法。草案捨在野立委主張的「基本法」名稱，改為「作用法」性質的保障法。

另通過附帶決議，內政部須在立法通過後1年內，成立與移民署平行的「新住民司」專責一級單位，統籌規劃推動新住民事務。草案預計下周一院會通過。

