不滿白挺「罷免加嚴」逕付二讀　綠委嗆白不如藍：至少國民黨是真小人

▲國民黨團提案選罷法修正案逕付二讀。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（12日）立法院再掀表決大戰，國民黨團總召傅崐萁所提選罷法修法加嚴、要求罷免連署時附上身分證影本；在藍白聯手狀況下，該案成功逕付二讀。對此，綠委林宜瑾痛批，民眾黨是把每個公民都當成大資本家郭台銘？為了連署租用一間又一間的辦公室？民眾黨如今就是盜版的國民黨，一再蓋牌、當偽君子，「簡直比正版的國民黨還不如，正版的國民黨至少是態度明確的真小人。」

國民黨過去幽靈連署狀況頻傳，藍營在提案案由指出，近年罷免案出現多起冒名偽造提議、連署書情事，顯見出現有心人士持大量個人資料假冒提議連署，且隱含的假冒份數恐為死亡連署的數倍以上，雖然經戶政系統查對雖可刪除亡者連署的畸形連署書，但卻無法比對查核未死亡的冒名連署的狀況。

提案案由說明，罷免案乃選民對於公職人員信賴與否之抉擇，有心人士貪圖自身的便宜行事大量假冒他人連署不僅違反個人資料保護，更侵害被假冒民眾的自由選擇權，假冒成案的提議缺乏代表性，讓民眾形成錯誤的認知，不可不謂已足以生損害於公眾或他人。

因此傅崐萁等16立委提案選罷法部分條文修正草案，其中，傅崐萁版本將罷免門檻加嚴，要求罷免連署時附上身分證正反面影本，也納入綠委吳秉叡過去曾提、日前宣布撤案的連署時加上身分證發證日期部分。

林宜瑾痛批，民眾黨是把每個公民都當成大資本家郭台銘嗎？如果罷免連署要附上身分證正反面，是否就是要消滅機動式的連署方式，要求大家都要像郭台銘那樣，為了連署租用一間又一間的辦公室？不然臨時起意要參與連署的民眾，哪來影印機？

林宜瑾質疑，民眾黨是要公然撕毀選前跟民眾簽訂的契約嗎？世界上根本不存在立志投票，讓政治人物可以任意玩四年的選民。民眾黨如今就是盜版的國民黨，一再在面對大是大非時蓋牌，一再當偽君子！「簡直比正版的國民黨還不如，正版的國民黨至少是態度明確的真小人。」