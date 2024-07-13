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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦收押「綠喊不公平」　吳達偉：真的，高虹安沒被壓案7年

▲▼前桃園市長鄭文燦、新竹市長高虹安。（組圖／新竹市政府提供、記者林敬旻攝）

▲新竹市長高虹安、前桃園市長鄭文燦。（組圖／新竹市政府提供、記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前桃園市長鄭文燦爆貪污案件，被12日羈押禁見。對此，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧對比新竹市長高虹安喊不公平。對此，曾任高虹安國會辦公室幕僚的網路名人「Z9」吳達偉贊同不公平的說法，直言「高虹安沒有被壓案7年」。

吳達偉12日晚間在臉書表示，鄭文燦有明確的證據顯示重大犯嫌且有串供之虞才被收押，與高虹安市長的案子各種情況皆不同，不懂蘇巧慧以什麼相提並論，「再說，司法官應該根據媒體報導來審理司法案件，還是根據實質的證據來判斷呢？」

▲▼蘇巧慧 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

吳達偉對蘇巧慧喊話，身為立委，千萬不要像名嘴一樣，照劇本演出、討好觀眾、為了聲量無的放矢博版面，這樣的水準要來爭取新北市的市長，實在是令人擔憂，「地方首長疑似收錢喬土地的貪污案，與民代辦公室內零用金帳目疑慮，光是性質跟影響範圍的嚴重程度就完全不同」、「您是第一個為鄭文燦發聲的立法委員，還是為您的勇氣表示敬意」。

「要講公平的話，我也同意，真的不公平」，吳達偉以5點舉例鄭文燦跟高虹安的不公平之處：

1.高虹安沒有被壓案7年。
2.高虹安被兵分多路搜索，沒有4次搜索票遭駁。
3.高虹安案偵查期間，細節被連續6週週刊封面故事報導，對手挨家挨戶發送。
4.高虹安助理疑似被檢察官威脅說「上面指示一定要起訴」。
5.高虹安甚至連偵查室內吃個便當都被大報特報。

列完5點後，吳達偉再次感嘆，「真的，不公平。」

▼前高虹安國會辦公室幕僚、網路名人「Z9」吳達偉。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、立委參選人吳達偉專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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