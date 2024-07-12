鄭文燦涉貪疑有內鬼！地主直言「電話有人在聽」　桃檢分案調查中

▲海基會前董事長鄭文燦。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦涉貪兩度交保1200萬元，但因疑似應訊前就知道偵辦內容、且在電話內跟監聽人員打招呼等行為，被懷疑有串供可能而遭收押。另外，鄭文燦同案的廖姓地主疑似也接到風聲，跟友人對話時透露「有人在聽」，讓檢調懷疑有內鬼，已分案進行調查。

據悉，華亞科技園區因土地飽和，礙於台商回流等因素想擴大範圍，因此時任桃園市長的鄭文燦提出變更都市計畫「林口工五工業區擴大方案」。其中，華亞科學園區外一處9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃。

主導重劃會的台塑集團前高層2017年9月籌出500萬元，透過與華亞重劃會主委廖俊松交付給鄭文燦，希望市府可協助申請過內政部的審議。然而，該案最後審議未過，鄭文燦於2018年退回500萬元。

▲鄭文燦與廖姓地土都知情電話被監聽，讓檢調認為高層中有內鬼。（圖／記者林敬旻攝）



檢方2017年偵辦該案時，疑似有高層向鄭文燦洩密，調查官監聽時還聽到被鄭文燦說，「我的電話不乾淨，有人在聽，順便問候線上朋友」；另外，廖姓地土也毫不掩飾，與他人談事時也在電話內說「有其他人在聽，電話不安全」等，讓檢調認為涉案人早就被告知偵查行動，懷疑檢調有內鬼通風報信。

針對鄭文燦、地土等早已知情的行為，檢調高度懷疑是高層透露資料給涉案人，目前已有懷疑特定對象，已分案並鎖定調查、偵辦中，全案將交由檢察官陳嘉義持續調查。

此外，國民黨桃園市議員凌濤表示，擴大工業區土地近年買賣平均價格最高一坪10萬元，工業區近2年則喊到1坪30萬元，若變更案通過，一坪將有20萬元的利潤。他說，9.5公頃約28737坪，以一坪可獲利20萬元計算，利潤高達57.47億元。