快訊／竹市22警涉貪遭聲押！1偵查佐收押、20人3至30萬交保、1請回

記者陸運陞、閔文昱／新竹報導

新竹市警局多名官警涉嫌替民眾抽回交通違規逕行舉發單，昨檢方帶回28名官警，檢方訊後依違反貪污治罪條例聲押禁見其中21人。新竹地院今（12日）分3批召開羈押庭，最終張姓偵查佐准押禁見，19人名官警分別以3萬元至20萬元不等交保，郭姓交通隊長無保請回，另有1名李姓退休巡佐以12萬元交保。

▲新竹市官警涉嫌收賄，法院增派3法官分3批召開羈押庭 。（圖／記者陸運陞攝，下同）

據了解，此案起因為新竹地檢署檢察官偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案時，從宋展瑞的手機中發現，新竹市有多名官警疑似「民眾」請託，涉嫌抽回交通違規逕行舉發單。

檢方經過蒐證後，於昨日晚間指揮調查局台北市調查處、新竹市警察局，持搜索票展開大動作搜索，並通知涉案官警28人、證人2人到案，訊後聲押禁見其中21名官警，另有一名退休人員，共22人，而官階最高為二線二星潘姓警務員（第一分局第二組組長）。

新竹地院今日分3批召開羈押庭，根據最新消息，最終1押20交保1請回，其中張姓偵查佐准押禁見、吳姓文華所長30萬交保限居、李姓北門所長20萬交保限居，而官階最大的潘姓警務員則以30萬交保限居，其餘警員分別以3至10萬交保，另有一名去年退休的李姓巡佐以12萬元交保限居。