基於政治現實　黃暐瀚：鄭文燦2028已無法挑戰賴清德

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，裁定羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳香菱／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄一事，桃園地院11日下午三度重開羈押庭，裁定羈押禁見。對此，資深媒體人黃暐瀚12日表示，台灣是一個法治社會，「無罪推定」的原則應該被遵守，但鄭文燦「已無法在2028年挑戰賴清德」，這是基於政治現實的分析。

黃暐瀚今天在臉書表示，台灣是一個法治國家，「中華民國，無罪推定，任何人在被認定有罪之前，都應視為無罪」，這種原則雖然被視為老生常談，但這是他的堅持。他指出，鄭文燦在被收押之後，停權三年也意味2026年無法代表民進黨參選公職。

黃暐瀚進一步分析，鄭文燦政治前途黯淡的說法，其實是基於政治現實的分析；然而，他也理解部分網友更關心的問題可能是「誰下令對鄭文燦進行處理」以及「下一個會是誰」，並將這起司法案件視為「排除黨內競爭對手」的一種方式。

對於這種觀點，黃暐瀚擔憂認為，這種想法等於認同台灣的司法檢調，可以「被上位指揮」，隨意定罪，而不考慮客觀的犯罪嫌疑事實（收五百萬元）。他認為，這種做法更像是「大明王朝的錦衣衛橫行」，而不是台灣的民主法治。

最後，黃暐瀚強調，即使真的有意排除2028年的黨內對手，這個人也絕對不會是鄭文燦，更可能是民意支持度更高，具有政治實力的地方諸侯。他認為，司法案件確實會影響後續的政治局勢，但不能反過來認為是「為了達成某種政治目的，所以隨意使用司法案件」，所以「我們必須清楚了解因果關係」。

網友紛紛表達自己的想法，「幾分證據說幾分話」、「杜絕瞎掰的陰謀論」、「相信司法判決，不要有政治解讀」。也有人認為，無罪推定是無稽之談，「這個世界真實情況是，你講你的理想看法，他做他的現實手段」。