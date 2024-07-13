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社會 社會焦點 保障人權

竹市21警幫抽回罰單涉貪　退休警：多是人情壓力，警也不願意

▲新竹市警局。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市警局。（圖／記者陳凱力攝）

文／中央社

竹市警涉幫民眾抽回違規舉發單免罰案，退休員警今天說，白單是民眾不在現場但車輛違停，才開的違規停車逕行舉發標示單，非正式罰單，多是人情壓力才抽單，員警也不願意。

新竹市員警疑涉幫民眾抽回交通違規舉發單免罰，21名員警遭聲押禁見，新竹地方法院今天裁定張姓偵查佐涉貪污罪情節重大准押禁見，其餘20名員警以新台幣3萬到30萬元不等交保，並限制住居。

1名退休員警告訴中央社記者表示，只要民眾檢舉違規一定會開單，逕舉白單雖有流水號，但有一定的行政裁量空間，此時若遇熟人或長官指示等，會感到為難，若不想得罪人只能自掏腰包繳掉。

退休員警指出，交通違規舉發可分2種，一是被警察攔停遭直接開違規舉發單給駕駛人，另一項是逕行舉發單也是俗稱「白單」，如因駕駛人違規停車但不在現場，為避免執法單位在2個小時內重複開單所做出的標記、非正式罰單，不可作為繳納使用。

退休員警說，白單開立並未立即鍵入警政系統，而在員警後續回單位後再進行，因此有部分民意代表或地方人士收到白單時，請警方操作如不要傳入警政系統，部分警員受人情壓力下，才會勉為其難協助或自行繳費。

新竹市警察局晚間透過文字表示，風紀是警察命脈，對於員警違法違紀案件，會秉持勿枉勿縱，自清自查、警紀警辦之態度偵處，如有違法事證絕不寬貸，從重議處，以維護警譽。

 
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