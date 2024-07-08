民宅火警　南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

▲台南市佳里區中興街附近住宅發生火災，119立刻派遣9車16人趕往現場搶救，佳里消防分隊抵達前，屋主已自行滅火，起火原因係使用洗碗機後，插座燒熔起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊佳里分隊於7日晚上8時2分許，接獲救指中心通報佳里區中興街附近住宅發生火災，119接獲鄰居報案後，立刻派遣9車16人趕往現場搶救，佳里消防分隊抵達前，屋主已自行滅火，起火原因係使用洗碗機後，插座燒熔起火。

佳里分隊也立即向附近居民宣導防範電氣火災應謹記「6不原則」，包括「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」，才能降低火災風險。

第三大隊陳坤宗大隊長呼籲民眾平時應定期檢查臥室及客廳電器產品、配線是否有異狀，如插座是否鬆脫、汙垢，電線是否破損或易遭潑雨等情形，民眾在家應格外注意用火用電安全及住警器安裝重要性，消防分隊也會持續將正確防火知識傳遞民眾，讓每個人都擁有正確的居家用火用電安全及火場逃生觀。

消防局李明峯局長表示，依據內政部消防署公布的2023年全國火災統計數據顯示起火原因以「電氣因素」引起火災佔大宗，其中火源以電器產品及電路配線為大宗，因此用電安全是民眾在維護居家安全中，應特別提高警覺。

黃偉哲市長表示，住警器被視為家庭消防安全守護神，其功效即是在火災擴大之前可偵測到火煙，提早預警，提早反應，進而早期進行滅火或逃生避難，廣設住警器確實能降低火災危害。