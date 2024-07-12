分科測驗首日考「物化生數甲」　大考中心5提醒：手機響扣4級分

▲分科測驗今起登場，提醒考生記得攜帶有效證件，並將手機完全關機。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年分科測驗今（12日）起一連舉行兩天，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科。大考中心提醒考生，記得攜帶身份證等有效證件，考試前要將手機完全關閉，未完全關機將扣4級分，並切記要在答題卷「簽全名」，未簽名將被扣1級分。另有發燒或呼吸道症狀、快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩，也建議考生可自備口罩備用。

今年分科測驗共4萬2138人報名。大考中心表示，報名人數比去年減少114人，在全國29個考區、41個分區、1271個試場應考。今天第一天考物理、化學、數學甲、生物等4考科，其中物理2萬3135人報考，化學2萬3709人報考，生物1萬5481人報考，而數甲2萬6575人報考，也是所有考科中報考人數最多。

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雖然近期COVID-19疫情再起，但大考中心表示，若有需要進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。考試當天建議考生可自備口罩備用，各考（分）區也會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。

此外，根據大考中心統計，去年（112學年）考區提報考生違規件數共142件，其中以「未攜帶應試有效證件」54件最多，扣該考科成績1級分；其次是「行動電話未完全關機」38件，該科重扣4級分，另有考生將手機放置抽屜、桌椅下或座位旁，該科扣3級分。

為了讓考生注意，大考中心也在網站公布「考生5大應考提醒」，包括：應攜帶有效證件正本、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、答題卷要簽名、考試鈴響畢停止作答等，提醒考生注意，以免被扣分。

若是分科測驗考試時遇到地震，大考中心表示，已經規劃「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」三項應變處理因應，若是輕微地震，經判斷不影響考生應試及安全時，請考生保持鎮定繼續考試；若地震搖晃劇烈，經判斷已影響考生應試及安全時，請考生依監試人員指示停止作答，將答題卷與試題本放在桌上並在原試場就地掩護，考試受地震中斷影響部分將延長該節考試時間，並由各試場監試人員告知考生。

▲大考中心公布考生5大應考提醒事項。（圖／大考中心提供）