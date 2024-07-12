　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分科測驗首日考「物化生數甲」　大考中心5提醒：手機響扣4級分

▲▼分科測驗明後兩天登場，今天下午開放考生查看考場，圖為台大身障生考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗今起登場，提醒考生記得攜帶有效證件，並將手機完全關機。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年分科測驗今（12日）起一連舉行兩天，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科。大考中心提醒考生，記得攜帶身份證等有效證件，考試前要將手機完全關閉，未完全關機將扣4級分，並切記要在答題卷「簽全名」，未簽名將被扣1級分。另有發燒或呼吸道症狀、快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩，也建議考生可自備口罩備用。

今年分科測驗共4萬2138人報名。大考中心表示，報名人數比去年減少114人，在全國29個考區、41個分區、1271個試場應考。今天第一天考物理、化學、數學甲、生物等4考科，其中物理2萬3135人報考，化學2萬3709人報考，生物1萬5481人報考，而數甲2萬6575人報考，也是所有考科中報考人數最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然近期COVID-19疫情再起，但大考中心表示，若有需要進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。考試當天建議考生可自備口罩備用，各考（分）區也會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。

此外，根據大考中心統計，去年（112學年）考區提報考生違規件數共142件，其中以「未攜帶應試有效證件」54件最多，扣該考科成績1級分；其次是「行動電話未完全關機」38件，該科重扣4級分，另有考生將手機放置抽屜、桌椅下或座位旁，該科扣3級分。

為了讓考生注意，大考中心也在網站公布「考生5大應考提醒」，包括：應攜帶有效證件正本、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、答題卷要簽名、考試鈴響畢停止作答等，提醒考生注意，以免被扣分。

若是分科測驗考試時遇到地震，大考中心表示，已經規劃「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」三項應變處理因應，若是輕微地震，經判斷不影響考生應試及安全時，請考生保持鎮定繼續考試；若地震搖晃劇烈，經判斷已影響考生應試及安全時，請考生依監試人員指示停止作答，將答題卷與試題本放在桌上並在原試場就地掩護，考試受地震中斷影響部分將延長該節考試時間，並由各試場監試人員告知考生。

▲▼分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場，大考中心公布考生五大應考提醒。（圖／大考中心提供）

▲大考中心公布考生5大應考提醒事項。（圖／大考中心提供）

ET快訊
4類人恐最缺B群！　這罐是「提神or助眠」一圖秒判斷
拜登又口誤！直喊「烏克蘭總統普丁」　澤倫斯基一旁超尷尬
林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講
快訊／新竹市警涉幫民代抽罰單　21名官警聲押
鄭文燦最大麻煩是「綠營執政」　媒體人嘆：喊迫害恐沒人理
《全明星》女星認「星巴克」兼職　悄關IG曝困境

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

7月出港！基隆最新認定無形文資 百年和平島王爺海上遊江

分科測驗首日考「物化生數甲」　大考中心5提醒：手機響扣4級分

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

13縣市熱爆38℃ ！午後3縣市炸雷雨　下週熱帶系統活躍恐影響台灣

火車站站務員「睡過頭未開門」旅客錯過班車　台鐵申誡處分

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

Google推出重磅新功能！照片一鍵匯入iCloud

快訊／22:10花蓮壽豐規模3.7地震　3縣市有感「最大震度3級」

桃園監獄一周飲食曝光！菜單驚見炸雞排　網：吃比我好

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

披99號！張育成加盟富邦悍將　簽史上最大約3.5年9250萬

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

7月出港！基隆最新認定無形文資 百年和平島王爺海上遊江

分科測驗首日考「物化生數甲」　大考中心5提醒：手機響扣4級分

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

13縣市熱爆38℃ ！午後3縣市炸雷雨　下週熱帶系統活躍恐影響台灣

火車站站務員「睡過頭未開門」旅客錯過班車　台鐵申誡處分

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

Google推出重磅新功能！照片一鍵匯入iCloud

快訊／22:10花蓮壽豐規模3.7地震　3縣市有感「最大震度3級」

桃園監獄一周飲食曝光！菜單驚見炸雞排　網：吃比我好

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

涉地下匯兌217億！　88會館郭哲敏遭裁定延押禁見2個月

嘉基急診團隊　奪2024年超音波競賽冠軍

台灣穿山甲又生了！　布拉格動物園宣布「潤喉糖」晉升二寶媽

台北男吸毒家暴「只想自己爽」　全家苦求重判：別讓他返家

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

女兒還沒升六年級「身高逼近170邊緣」　宋哥上網求不長高秘方！

嘉科實中免試入學分發報到率100%　5A以上學生10多位

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦黑濃煙狂竄　警消射水搶救中

TOYOTA入門休旅即將大改款！比Yaris Cross更便宜　油耗有望破30km／L

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

生活熱門新聞

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

站務員睡過頭害旅客錯過班車　台鐵申誡處分

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

什麼東西「成本低卻賣很貴？」　網點名2樣

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

年輕人飄老人臭「恐是病」！置之不理會爆血管

12星座2024下半年麻煩事　金牛愛情敲警鐘、摩羯工作沒回報

Google推出重磅新功能！照片一鍵匯入iCloud

個性很合！12星座「戀愛相性最高CP」甜曝光

更多熱門

相關新聞

分科測驗明登場　54名身障生台大應考

分科測驗明登場　54名身障生台大應考

113學年分科測驗明（12日）起一連兩天在全國同步登場。今（11日）下午開放考生查看試場，今年共有54名身障生在台大應考，其中又以雙重及多重障礙12人最多。台大教務處註冊組主任李宏森表示，54名考生在8間教室應考，其中一名考生因申請盲用電腦要報讀發出聲音，故在單人試場應考，另有考生申請使用毛巾、放大鏡、助聽器等輔具。提醒考生明天要記得攜帶應試有效證件，並將行動電話完全關機。

午後對流「雨最大地區」曝　專家：下周有熱帶擾動跡象

午後對流「雨最大地區」曝　專家：下周有熱帶擾動跡象

分科測驗明登場「下午可看考場」　2.6萬人選考數甲占比最高

分科測驗明登場「下午可看考場」　2.6萬人選考數甲占比最高

大學分科測驗試場分配表公布　周四下午開放看考場

大學分科測驗試場分配表公布　周四下午開放看考場

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

關鍵字：

分科測驗大考中心物理化學數甲生物

讀者迴響

熱門新聞

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

30人酒駕姓名、照片公布

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

鄭文燦最大麻煩是綠營執政！媒體人：只能自己吞

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

佩佩站老街自拍「後方現詭異臉」自我安慰：一定是面具

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面