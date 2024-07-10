台南下營上帝廟暑期夏令營　南消下營分隊前進消防宣導

▲台南市下營區公所結合下營上帝廟一同舉辦暑期夏令營活動，希望給同學一個難忘的假期，台南市消防局下營分隊受邀前往消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年7月開始，各國中小學陸陸續續開始放暑假，為了充實學童暑期的生活，台南市下營區公所結合下營上帝廟一同舉辦暑期夏令營活動，希望給同學一個難忘的假期，台南市消防局下營分隊受邀前往消防宣導。

暑期夏令營活動對象主要針對下營地區各小學學生，包含轄內東興國小﹅下營國小﹅甲中國小及中營國小等，共48名學生參加為期一週的暑期夏令營活動，而所安排的課程相當多元。除了下營廟宇文化參訪﹅彩繪鵝蛋﹅親子互動以及適合家長的筋骨伸展等課程以外，更邀請消防局下營消防分隊來為學童們宣導消防知識，擔任居家安全的講師。

為了讓學童融入課程之中，消防人員採取育教於樂方式來進行互動。針對預防火災部分，除了宣導住宅防火安全對策、無線連動住宅用火災警報器、水道連結型自動撒水設備、爐火烹調安全以外，更加強居家用火用電安全的觀念；另外因近來炎熱高溫，時常造成有民眾熱中暑等救護案件發生，故同時也教導學童如何去預防熱傷害以及如何急救等知識。而暑假期間歷年常發生兒童溺水的事件，消防同仁亦告知學童夏日戲水需注意自身安全，選擇合格水域戲水並教導救生衣穿著的正確方式，以預防危害發生。

消防局局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲施政的理念，且為了守護民眾生命財產安全，將消防知識向下紮根，讓孩子們及參與活動的民眾能夠具備有充足的救護及防災的知識，藉而守護自己及家人的生命財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅指出，學童的基礎教育是十分重要的，透過此次的夏令營活動中讓學生更能了解消防及救護的知識，並能充實自身能力，在未來亦能藉由學到的知識技能來幫助他人，為日後防災奠定良好的基礎，也讓學童與家長們留下一個難忘的夏令營回憶。