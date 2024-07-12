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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸台北旅展開幕　陸海旅會何婕：去年台灣民眾赴陸增長7.4倍

▲▼海峽兩岸台北旅展。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海峽兩岸台北旅展開幕。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海峽兩岸台北夏季旅展12日在世貿一館開幕，今年共有29名中國大陸的文旅官員來台參展。開幕儀式上，兩岸代表包含大陸海旅會台北辦事處主任何婕、台旅會主委賴瑟珍，還有此次來台層級最高的大陸官員安徽省文旅廳副廳長王靖都上台致詞。

大陸海旅會台北辦事處主任何婕首先上台致詞，她介紹了本次參展的12個省區，包含安徽、福建、河南、山東、江西、海南、廣東、廣西、新疆等。

▼海旅會台北辦事處主任何婕。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海旅會台北辦事處主任何婕。（圖／記者蔡紹堅攝）

何婕提到，近年來大陸影視劇在台灣的熱播掀起了此起彼伏跟著影視劇去旅行的熱潮，繼《繁花》帶火上海之後，《我的阿勒泰》讓新疆被越來越多的台灣民眾所看見。

何婕指出，在大陸疫情防控平穩的新形勢下，大陸方面積極推動兩岸交流盡快恢復正常，兩岸各界在時隔三年後再度開展形式多樣的交流交往，2023年兩岸往來約300萬人次，其中台灣民眾赴大陸較上年增長了7.4倍，彰顯了兩岸文化同根的天然情感。

何婕說，本次的旅展致力於更多的為大家展示大陸文化和旅遊優勢疊加深度融合的產業成果，也期待更多的台灣民眾由旅展而出發，去大陸感受詩意共遠方的無盡魅力。

▼台旅會主委賴瑟珍。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼台旅會主委賴瑟珍。（圖／記者蔡紹堅攝）

台旅會主委賴瑟珍接著上台，她表示，台旅會跟海旅會是從2018年開始辦理海峽兩岸夏季旅展，這個展最主要的宗旨是希望幫兩岸的旅遊業界搭建交流的平台，為民眾開啓兩岸文化旅遊品味之窗。

賴瑟珍提到，從開辦以來，旅展幾乎每一年都面臨挑戰，但好事多磨，很幸運的是得到很多貴人的相助，終於守得雲開見月明。

賴瑟珍說，今年的夏季旅展，特別感謝陸委會、觀光署、移民署的大力協助，更要誠摯感謝文旅部、國台辦的支持，才能有來自12個省市的文旅單位、旅遊企業的相關人員155位到來，這也是疫後旅遊交流最大的一個團體，在這個時刻具有特殊的意義。

▼安徽省文旅廳副廳長王靖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼安徽省文旅廳副廳長王靖。（圖／記者蔡紹堅攝）

安徽省文旅廳副廳長王靖表示，安徽與台灣淵源深厚，台灣通史中提到的台灣的開山之祖陳能，台灣的首任巡撫劉銘傳都是安徽人，台灣和安徽也都有銘傳路，合肥有包公祠，台北有包公廟，阿里山和天柱山是兄弟山，太平湖和日月潭是姊妹湖，一直以來安徽與台灣都是重要的旅遊客源地和目的地。

王靖提到，去年8月在安徽盛大舉辦的海峽兩岸旅行商大會圓滿成功，到目前仍然口耳相傳，在這裡要感恩大家的支持。今年10月份還將在台灣舉辦第十屆兩岸非物質文化遺產月，到時再次邀請各位蒞臨高雄給予指導、捧場。

王靖還說，安徽人文歷史燦爛，「你給安徽三五天，安徽還您上下五千年」，有7座國家級歷史文化名城，6處國家考古遺址公園，目前正在發掘的淮南武王墩墓，邀請大家去看一看，一定要去看一看，見證了楚國文明。

▲▼海峽兩岸台北旅展。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海峽兩岸台北旅展。（圖／記者蔡紹堅攝）

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