29名大陸官員參加旅展「疫後層級最高」　觀光署：很好的交流

▲2024台北夏季旅展，有29名大陸官員來台包括安徽省文旅廳副廳長，為疫情後層級最高的一次。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡亞樺／台北報導

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」將於7月12日至15日，在台北世貿一館登場，今年有29名大陸官員來台，包括安徽省文旅廳副廳長，為疫情後層級最高的一次。觀光署長周永暉對此表示，這是很好的交流，希望旅展能夠很成功的作為兩岸的平台。

去年台北夏季旅展被視為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，我方不允許受邀的大陸9省官員來台，連帶影響陸方業者來台意願，最後僅65名旅遊業者報名參展。今年台北夏季旅展計有150名官員及業者申請，據了解陸委會、移民署及觀光署已核准簽證。

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台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍今（9日）受訪表示，這次海峽兩岸台北夏季旅展計有大陸12個省市文化和旅遊部門、旅遊企業共155人前來參展，其中公職人員29人、旅遊企業有107人，是疫後大陸來台最大規模的交流團體。

賴瑟珍說，去年海峽兩岸台北夏季旅展被視為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，但移民署舉行聯審會決定，在主辦方提出的212名申請人中，扣除大陸官員，只允許134名大陸業者來台，連帶影響大陸旅遊業者來台意願，最後僅65位業者報名參展。

賴瑟珍表示，這次旅展很感謝陸委會、觀光署、移民署協助，以及大陸文旅部及國台辦的促成，兩岸相關部門釋出善意，維繫旅遊交流不中斷。

周永暉說，這是很好的交流，參加旅展在旅遊界的常態，陸方也是按照計畫申請，經過相關單位的審查，希望旅展能夠很成功的作為兩岸的平台，是正面消息，也比過去更好，希望在疫情後有更友善的交流。

觀光署表示，樂見陸方來台交流：陸方以專案申請方式來台，樂見陸方來台參與夏季旅展相關活動，以增進雙方互動與交流。兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，我方歡迎陸客來台觀光旅遊態度不變，兩岸旅遊交流政策後續仍將滾動檢討。