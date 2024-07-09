夏季旅展7／12登場　觀光署推3大國旅優惠「現場買可抽獎」

▲夏季旅展7月12日登場，觀光署推3大國旅優惠 ，鼓勵民眾到宜花東旅遊。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日，在台北世貿一館登場，觀光署以「台灣環島樂遊年」並搭配台灣觀光品牌3.0版作為展館主題，推廣台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS-台鐵版等3項國旅優惠方案，集結全台景點活動的台灣觀光100亮點，以及台灣觀光雙年曆都將在旅展亮相。

觀光署指出，超過60條路線的「台灣好行」，到明年8月31日前持電子票證（含行動支付）搭乘可享客運票價半價；超過70條套裝旅遊行程的「台灣觀巴」，在今年底前可享2人同行1人免費的優惠。邀請台灣觀巴業者參與推廣，民眾可現場洽詢訂購，還有機會參加抽獎。

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▲台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS台鐵版優惠措施懶人包 。（圖／觀光署提供）※點圖放大

振興0403地震後東部觀光，觀光署表示，今年底前持電子票證搭「台灣好行」宜花東路線客運票價免費、「台灣觀巴」宜花東套裝遊程2折。Taiwan PASS台鐵版，針對宜花東地區提供2人同行1人免費的優惠到9月30日。

觀光署表示，暑假適逢旅遊旺季，不論是結合全台各地夏季旅遊特色的「台灣仲夏節」系列活動，或是用微笑曲線概念串連南台灣知性展館、具有科普教育及歷史人文特色的「微笑南灣知性之旅」，還是集結全台各地旅遊景點及活動的「台灣觀光100亮點」及「台灣觀光雙年曆」，都是很好的國旅安排指南。

▲夏季旅展推廣國旅優惠，鼓勵民眾赴東台灣旅遊。（圖／觀光署提供）

另觀光署指出，展館內還有集章遊戲活動，每日4場次各發放80張集章卡，完成4個集章集點任務就可現場兌換限量贈品；也可參與舞台區的多媒體拼圖遊戲拿好禮，或參加舞台問答互動，也有機會獲得小禮物。