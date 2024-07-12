台南市教育局辦理校長增能研習　強化校園事件處遇危機處理能力

▲台南市教育局12日在長榮大學辦理「2024年度友善校園霸凌防制準則修正暨學生校園衝突處理遇事件回應增能研習」，針對所屬各級學校校長強化處理能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

精準判斷即時回應，台南市教育局12日在長榮大學辦理「2024年度友善校園霸凌防制準則修正暨學生校園衝突處理遇事件回應增能研習」，針對所屬各級學校校長，宣導修正後的「校園霸凌防制準則」。

以利積極提升校長們相關法規專業知能，強化面對學生校園衝突事件的即時處理與回應知能，由專業講師針對校園事件所牽涉的法規層面、事件危機與案例解說等向度，提升學校處理校園事件專業效能。

台南市長黃偉哲表示，校園霸凌、性平事件零容忍，三不一有：不隱匿、不包庇、不拖延，是台南市一直努力的目標，學校應持續打造「友善校園」，讓每個孩子能夠在安全、穩定的環境中成長；面對校園事件，校長應該具備高度敏銳度、熟悉相關法規、確認處理程序，並及時針對外界聲音妥適處理回應，讓家長與一般民眾都能循著正當法律程序，理性面對校園事件的處理。

教育局鄭新輝局長指出，2024年度中央教育相關法規修正幅度相當大，從性平、霸凌與違法處罰等常見校園事件，皆有新的法規上路，都考驗著第一線學務人員對法規熟稔程度與適法處理的挑戰，因此本次特別邀請對法規修正相當了解的政治大學莊國榮教授，針對學校霸凌事件的修法內容，引領校長們逐一探究新修正「校園霸凌防制準則」的注意事項；另邀請資深媒體人，透過案例分析，引導校長面對緊急性、即時性的校園危機事件及不同管道的陳情議題，適時適切的妥善回應。

教育局表示，各校皆相當用心的掌握校園安全相關法規，但面對紛沓而來的問題、民眾不循正常管道，喜歡在社群爆料的情形下，學校仍需提高對事件的敏感度、訊息的掌握、法規適用性與程序處理的嚴謹性，才能妥適處理，以避免事件對學生、教師或學校的傷害。

為建構友善安全校園，教育局8月將陸續辦理多場學務人員校園安全、性平與霸凌事件預防及處理的增能研習，以提升第一線學務人員校園危機事件處遇知能，維護校園安全。