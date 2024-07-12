台南燒臘便當店廚餘亂倒　「水溝蓋變油網」超噁畫面曝光

記者林東良／台南報導

台南市東區一家燒臘便當店，被民眾指控多次都把廢油跟食物殘渣倒進水溝裡，每次都說沒有，但影片拍到很多次，老闆都不承認還罵人，導致附近環境到處都是蟑螂老鼠，台南市環保局12日上午派員前往稽查，發現水溝水質顏色不對，但店家仍然否認。

▲台南市東區一家燒臘便當店，被爆料每次都把廢油跟食物殘渣倒進水溝，環保局12日上午派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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▲台南市東區一家燒臘便當店，被爆料每次都把廢油跟食物殘渣倒進水溝裡，每次都說沒有，但影片拍到很多次，被拍到老闆都不承認還罵人。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

有網友在網路社群爆料，指台南市東區一家燒臘便當店，每次都把廢油跟食物殘渣倒進水溝裡，每次都說沒有，被拍到老闆都不承認還罵人，搞得住家環境一堆蟑螂老鼠，網友不滿地表示，到底要何處申訴才能抑制這種環境惡臭老鼠亂跑不堪其擾的行為？

台南市環保局稽查檢驗科長張仕音據報率員前往稽查，發現該水溝內水質顏色也與一般水溝內的顏色不同，懷疑有任意傾倒廢油等污染物情況，但是尚無法確定與被爆料的店家有關，稽查人員告知店家要依法處理廢油及食物廢棄物，以免被查到會受罰。

而店家堅決否認倒廢油跟食物殘渣倒進水溝，懷疑是否是路邊資源回收的人所為，並非店家或店內員工所為，他們不會做這樣的事，認為應是有人誤導。環保局則表示會進一步稽查。