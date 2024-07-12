台南市府積極規劃自殺防治　黃偉哲盼全民成為珍愛生命守門人

▲台南市政府積極規劃自殺防治措施，黃偉哲市長盼全民成為珍愛生命守門人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「自殺防治」及「心理健康」近來成為各界關注的議題，台南市議員王家貞11日拜會台南市衛生局，建議未來新建大樓應於頂樓加裝防範自殺設施，並透過減壓活動輔助身心健康。

市長黃偉哲則強調，台南市２2023年因輕生死亡人數雖略有下降，但自殺防治刻不容緩，未來市府將積極推動各項防治工作，也呼籲市民多關懷問候周邊親友，讓全民成為珍愛生命守門人。

市議員王家貞11日會同台南市憂鬱症關懷協會拜會台南市衛生局，期望衛生局共同支持將舉辦的「銅鑼浴」活動，盼望藉由古老的銅鑼聲再次展現，讓「銅鑼浴」成為改善人們身、心、靈調和狀態的媒介，作為一個平靜與減壓、輔助身心健康的良藥。

王家貞指出，台南市衛生局現在已提供市民1年2次免付費心理諮商服務讓她略表欣慰，但在宣導的管道及擴展上還是需要市政府更積極、更精進的為民服務。她建議市府，未來新建大樓在不影響大樓的安全性下，頂樓加裝各種有效防範輕生的措施，以及在無法加裝措施卻具有輕生危險的地方(如：海邊、大橋、舊式大樓…等)廣貼生命關懷與温情喊話的標語，積極規劃並落實相關防範措施。

市長黃偉哲表示，「心理健康才是真正健康」，台南市在2023年因輕生死亡有318人，相較2022年時略減2人，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市。但自殺防治是刻不容緩的事情，市府將持續積極推動各項防治工作，也鼓勵市民朋友們勇於表達情緒，多聽(多打聽、多吸收資訊)、多問(有疑問就提出詢問與討論)、多說(說出自己的困難，紓解鬱卒情緒)，大家互相關心問候，維持人際間的溫暖，避免憂鬱及自殺等遺憾的事件發生。更呼籲各民間團體加入珍愛生命守門人的行列，一起重視生命健康議題。

衛生局長李翠鳳說明，為倡議民眾關注心理健康，該局持續辦理一系列心理健康促進宣導與活動，包括音樂會、心靈電影欣賞、紓壓銅鑼浴、全家扶老攜幼親子療癒身心園藝植栽、浮游花手作、精油芳療紓壓及心理健康講座、手作鑰匙圈DIY、親子健走行等等活動。呼籲所有的市民一起重視心理健康的議題，關心自己也關心周遭親朋好友，進而達到憂鬱症防治及自殺防治之目標。

衛生局指出，全市共提供43處免費心理諮商駐點服務，而為了提升全面性的協助與便利性，亦提供晚間諮商時段的服務，藉由讓專業心理師陪伴民眾傾聽讓心情獲得撫慰與支持，使壓力可以找到適當的出口，此外，也可以撥打衛生局預約專線(06)3352982或者衛生福利部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，由專業人員為民眾提供各項心理健康及精神疾病防治等服務，陪伴協助大家共同渡過生活難題，期待能為處於情緒低落時帶來一絲曙光及希望。