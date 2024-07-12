飛一趟越南爽炸　強者學長變不婚派「絕不花錢在台女身上」！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近「台灣男生娶越南新娘」話題引發熱論，不少人拿越女和台女做比較。就有網友透露，強者學長之前天天說要跟前女友結婚，本來還會因失戀哭，沒想到從越南回來後變成不婚派，還勸他別結婚。原來對方去越南享受「帝王級服務」，打算往後每個月都要飛，「絕不花錢在台女身上，絕不當回收工程師」，掀起討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「學長從越南回來後直接變成不婚派= =」，他有個學長讀電機所，還沒畢業就收到好幾封一線IC面邀。對方上周從越南回台，「本來學長還會為了失戀哭，之前天天說要跟前女友結婚，現在直接勸阿肥不要結婚了= =」。

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會有這樣的轉變，學長坦白去越南時享受了「帝王級服務」，明白了「賺錢的意義」，「在台灣花10倍的錢還要看女生臉色，有時候連手都牽不到；在越南花不到幾張小朋友，就能爽到不行」，打算畢業開始賺錢後，每個月都要飛越南，絕對不找台灣女生當對象。

貼文一出引發議論，「看你有沒有生小孩而已，沒要生不結婚比較爽」、「要定期健檢喔」、「我同學外派越南後根本不想調回國」、「懂的就懂，反正都是交易當然選值得的」、「只好不婚不生了QQ」。