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在台灣「加啦啦隊比較容易紅？」　大票點頭嘆：女團能做啥

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年有不少啦啦隊正妹爆紅，有些女孩也順勢進軍演藝圈。就有網友好奇，比起加入女團，感覺在台灣成為啦啦隊成員似乎更容易紅。對此，許多網友也有感點頭，並紛紛點出2原因，曝光度跟距離感，「台灣沒舞台啊」、「來這扎扎實實被看見，門檻就是這麼低。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為何在台灣 加入啦啦隊比女團 容易紅？」在台灣，比女團成員紅的啦啦隊成員例子很多，「反觀韓國，如果能夠加入女團，不知道比加入啦啦隊高幾個level以上。」

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貼文引發討論，「韓團一堆也沒紅啊」、「女團可以做啥？」「門檻高低吧？啦啦隊門檻是比較自己做好就好；女團要打團體戰可不是只靠一人努力」、「看球順便看啊！女團要追星要花錢買票買CD，起點要求標準不同」、「一堆女團過氣解散，就跑去跳啦啦隊的啊！」

就有網友表示，「髮香區零距離很吸引人」、「曝光度吧」、「台灣沒舞台啊」、「台灣電視沒人要看了，宅宅拍啦啦隊上傳YT就爆紅了」、「台灣還有什麼平台？沒有啊！唯一就這個。來這扎扎實實被看見，門檻就是這麼低」、「沒平台誰知道你叫藝人？」

另外，先前也有網友好奇「台灣女團輸啦啦隊哪裡？」台灣女團成員平均年齡比啦啦隊還年輕，會唱歌、跳舞，還出過唱片，實力不輸給啦啦隊，但人氣卻沒有啦啦隊夯，「看PTT都在討論啦啦隊，是因為沒有一個固定的舞台曝光度嗎？或是輸在媒體行銷？少了棒球籃球粉支持？」

眾人紛紛留言，「啦啦隊一年能跳60場有電視轉播的活動，台灣偶像能去哪裡上電視？」「曝光度，中職比賽幾乎天天都有，每天都在曝光，反觀女團去哪都要設法花錢宣傳」、「就距離感、穩定的曝光頻率，女團這兩項都不如」、「啦啦隊站在你前面跳，可以直接面對面互動，大贏」。

還有網友拿韓國女團比較，「比起啦啦隊而言，培養一支女團要砸太多錢，然後一比對南韓女團 ，砸再多錢也是輸」、「台灣沒有像人氣歌謠、音樂銀行這類的節目可以宣傳」、「韓國女團強，但強的不是只有女團，電影、電視劇、綜藝節目全面碾壓東亞，力抗世界創造韓流」、「韓團扣掉打歌期，還要上節目跑公演跑代言，反觀台團平常都在幹嘛？」

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