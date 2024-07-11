什麼東西「成本低卻賣很貴？」　網點名2樣：都是暴利

▲原PO是個精打細算的人。（示意圖／記者楊雅琳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些東西成本不算很高，但經過包裝後，就能賣得比較高價。近日就有網友透露，他的薪水28K，所以餐餐都要精打細算，比較不傾向吃那種「能讓人家賺很多」的東西，有沒有什麼食物成本低卻賣超貴？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「有什麼成本很低卻可以賣超貴的食物？」為標題發文，提到他的薪水28K，沒有車、房，餐餐都要精打細算。他坦言，自己有時想吃某些東西，但又不想讓別人賺太多，所以就想知道，有哪些食物的成本明明很低，但卻賣得很貴？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，冰和飲料都被網友頻頻點名到，「飲料類的大多是成本低於售價甚多」、「汽水、飲料都是暴利」、「飲料店絕對排行第一」、「飲料啊，一條街開十家飲料店沒看過嗎」、「絕對是飲料」、「飲料，真的成本超低」、「成本超低，賣冰真的賺」、「冰+糖水+食品添加物，就可以賣到上百」。但也有人指出，「飲料店的成本，最貴的是房租」、「飲料沒有想像那麼好賺，除非生意超好」。

除此之外，也有網友回應，「認真，香水很暴利」、「拉麵，成本和陽春麵差不多，賣200元以上」、「烤玉米」、「爆米花，毛利之王」、「所有的無菜單料理」、「飲料是成本超低但很難賣超貴，甜點才是價格沒天花板」、「唯一推薦舒芙蕾，做得漂亮，價可以隨便開」、「電影院賣的食物」。話題引發討論。