通勤時間超過1小時「是什麼感覺？」　網曝經驗：沒座位直接崩潰

▲通勤時間超過1小時是什麼感覺？資料照，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

找工作時，會不會考量到通勤時間？或是為了節省通勤時間，直接在公司附近租屋、買房？近日有網友好奇，如果通勤時間要花超過1小時，這樣的人生會是什麼感覺呢？貼文曝光後，引發網友討論，「沒啥感覺，習慣就好」、「感覺就很累」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「每天通勤一小時是啥感覺」為標題發文，透露自己通勤時間都不會超過30分鐘，所以他實在很難想像有人光通勤就要花至少1小時，這樣即便準時上班、下班，含午休就有11個小時在外面，這樣的人生會是什麼感覺呢？

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貼文曝光後，有網友認為，「捷運族吧？車廂內還可以補眠，一小時也沒差」、「開車的時候就聽Podcast放空」、「通勤補眠的感覺很爽唷」、「在車上滑手機睡覺還好」、「通勤都在看Netflix，如果在家反而會懶得看」。

但也有網友表示，「薪水不錯還可以忍，薪水低還要浪費時間通勤，那自己要檢討」、「很浪費時間，念書通勤一個小時，浪費我的時間」、「睡眠不足的感覺，晚上回到家看到床就直接倒下去的感覺」、「捷運有座位還好，騎機車1小時不行」、「能補眠個屁，沒座位直接崩潰」。話題引發討論。