美國大選民調出爐！川普支持率「領先拜登」　僅24%稱拜登頭腦敏銳

▲川普在民調支持率贏過拜登3至4個百分點。（組圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月登場，然而現任總統拜登6月27日在首場辯論會中的「災難表現」，令各界質疑其是否能夠勝任，就連民主黨內也傳出要求退選的聲浪。一份智庫進行的民調指出，拜登在支持率落後給前總統川普至少3個百分點，且認為拜登思維敏捷的選民只有24%。

根據美媒《紐約郵報》，美國智庫兼民調機構皮尤研究中心（The Pew Research Center）針對7000名在籍登記選民進行調查，並於當地時間11日公布調查結果，這項民調顯示，現年78歲的共和黨候選人川普以44%的支持率，領先只有40%支持率的拜登，至於獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）則有15%的支持率。

若是以拜登、川普在民調上「一對一」對決，則川普以50%的支持率領先只有47%的拜登，雙方差距為3個百分點，比起今年4月份民調中川普49%、拜登48%的差距還要更大。

而若是調查拜登、川普的思維敏捷度，則只有24%的選民認為拜登「思維敏捷」，與58%的選民認為川普「思維敏捷」，呈現出鮮明對比。

報導指出，自從拜登6月27日與川普結束了災難性的辯論後，皮尤研究中心於7月1至7日進行這份民調，更多選民質疑拜登的思維敏捷度是否能夠勝任總統，就連民主黨人也懷疑拜登是否有能力在11月的選舉中擊敗川普，因此要求拜登放棄競選連任。

另外，拜登近日在華府出席並主持北大西洋公約組織（NATO）峰會，期間他竟然當著各國領導人和媒體面前，稱呼烏克蘭總統澤倫斯基為「普丁總統」，明顯將其和好戰狂普丁混為一談。