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美軍：在阿拉斯加近海發現4中國軍艦蹤影　已進入美專屬經濟區

▲▼美軍發現中國船隻闖入美國海域。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍上周末在阿拉斯加海岸附近發現多艘中國軍艦。圖為「金波」船員2022年在白令海發現一艘外國軍艦。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美方10日聲稱，美國海岸警衛隊上周末在阿拉斯加海岸附近發現多艘中國軍艦，強調這些軍艦雖在國際水域航行，但仍處於美國專屬經濟區（EEZ）內。目前，美軍已派出巡邏艦持續監視情況，以確保美國利益不受影響。

據《衛報》報導，美國海岸警衛隊在聲明中指出，美軍的巡邏艇在阿留申群島（Aleutian）安姆奇特卡海峽（Amchitka Pass）以北約124英里（200公里）處發現3艘中國軍艦；不久後另一個海岸警衛隊的直升機也在安姆克塔海峽（Amukta Pass）以北約 84 英里（135 公里）處發現第四艘軍艦。

當局表示，這4艘中國軍艦「都在國際水域過境，但相關水域仍位於美國專屬經濟區內」，距離美國海岸線只有200海里（370 公里）。海岸防衛隊第17區指揮官狄恩（Megan Dean）表示，中國軍艦的行動符合國際規則與規範，但「我們會持續關注情況，以確保阿拉斯加周邊水域的利益不受干擾。」

據悉，美方目前已派出海岸警衛隊的巡邏艦「金波」（Kimball）持續監視所有中國軍艦，直到它們離開阿留申群島的水域，進入太平洋為止。而中國軍艦在對美方的無線電通訊作出回應時，表示他們只是在進行「自由航行行動」（freedom of navigation operations）。

報導稱，這已不是中國海軍船艦首次在阿拉斯加附近海域航行。去年8月，多艘中國和俄羅斯軍艦在阿拉斯加附近進行聯合海上巡邏後，美國曾派出4艘海軍戰艦和一架偵察機應對。當時專家表示，這支艦隊似乎是接近美國領土的最大規模艦隊，而這一行動在俄羅斯展開烏克蘭戰爭與美中在台灣問題上政治關係緊張的情況下，被描述為「極具挑釁性」。

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