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曾獲年度教師！變態師煞到11歲女學生　「狂寫60封情書」跟騷她

曾獲年度教師！變態師煞到11歲女學生　「狂寫60封情書」跟蹤她。（圖／翻攝自Anderson County Sheriff`s Office）

▲男老師跟蹤騷擾女學生被捕。（圖／翻攝自Anderson County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州27歲男老師杜克斯(Dylan Robert Dukes)曾獲「年度教師」榮譽，卻被控寫60封情書給一名11歲小學女生，當女學生後來不在他的班級上後，還跟蹤加入對方常去教會，現在面臨起訴。

在當地小學Starr Elementary School任教的杜克斯，被控騷擾班上一名11歲女學生，不但狂寫了60封情書，還時常送卡片、禮物給對方，甚至與女學生有許多「不必要的擁抱」，讓女學生感覺不舒服。

警方表示，杜克斯在放暑假前，每天都會精心準備一個特別的箱子給女學生，裡面附有一封信，要對方每天閱讀，當他後來得知女學生轉班時，竟然開始出現在對方常去的教會。

女學生家長表示，女兒每天都收到來自成年男子的情書，老師還出現在她的課外活動中，讓他們很擔心女兒的安危。

警方接獲報案後搜查杜克斯教室，在他的桌子上發現大量兒童的生活照片，「我們很幸運，能在跟蹤騷擾的行為變成更進一步的行動前阻止他」。目前杜克斯被關押在安德森郡(Anderson)拘留中心，正在接受調查。

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