拜登峰會大遲到！全場乾等40分鐘　義總理「連翻白眼」影片瘋傳

▲ 拜登峰會第3天大遲到，梅洛尼（右）似乎相當不滿。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登辯論會失利後，北約峰會上一舉一動備受關注，第3天卻在記者會上二度口誤，且當天上午還有一段小插曲，由於拜登大遲到，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）似乎十分不耐煩，甚至被捕捉到疑似翻白眼。

Italian PM Giorgia Meloni rolls eyes and checks imaginary watch waiting for Biden’s arrival at NATO Summit. https://t.co/AsPgdAMTct pic.twitter.com/IstPSW5xBm — New York Post (@nypost) July 11, 2024

《紐約郵報》報導，11日北約峰會最後一天上午的行程原定10點開始，但拜登和秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）遲遲沒有現身，各國領袖只好乾等，而梅洛尼神情明顯不耐，和芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）交談時，她先是指向手腕示意自己沒戴手錶，接著雙眼向上一掀，疑似翻了個白眼。

畫面中另外一名參與談話的人隨後拿出手機確認時間，這時梅洛尼看起來更加不悅，只見她雙手抱胸，一邊歪嘴一邊將頭撇向右側，又皺著眉頭翻了一個白眼，接著才注意到鏡頭正在拍攝她，馬上露出笑容。

目前不清楚梅洛尼和斯圖布確切談話內容，但這段影片已在網路瘋傳，引發大量關注，英媒《金融時報》記者更發文笑稱梅洛尼展現「頂級白眼」。

由於拜登在原定議程開始的20分鐘後才離開白宮，峰會最終延至10點40分才開始；他傍晚的記者會也從5點半延至6點半，最後至晚間逾7點才現身。