拜登峰會大遲到！全場乾等40分鐘　義總理「連翻白眼」影片瘋傳

▲ 拜登峰會第3天大遲到,梅洛尼(右)似乎相當不滿。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統拜登辯論會失利後,北約峰會上一舉一動備受關注,第3天卻在記者會上二度口誤,且當天上午還有一段小插曲,由於拜登大遲到,義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)似乎十分不耐煩,甚至被捕捉到疑似翻白眼。

Italian PM Giorgia Meloni rolls eyes and checks imaginary watch waiting for Biden’s arrival at NATO Summit. https://t.co/AsPgdAMTct pic.twitter.com/IstPSW5xBm